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17:34 (мск), источник: РИА Новости

Мединский пообещал музеям «показательную порку»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что по отношению к музеям, которые вовремя не внесут свои предметы из своих коллекций в электронный Государственный каталог музейного фонда, будут приняты серьезные показательные меры.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что число музейных предметов, которые будут зарегистрированы в государственном каталоге в этом году, планируют увеличить с 6,715 до 9 миллионов.

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В 2016 году число зарегистрированных в каталоге предметов равнялось 6,715 миллиона.

«Я попрошу по всем категориям разобраться, пригласить музейщиков, специалистов, которые могут знать негативные обстоятельства, объективно не позволяющие реализовывать то, что заложено в законе. Если по итогам года мы получим данные о тех, кто принципиально не хочет заниматься исполнением закона, перейдем к национальной русской игре — «показательная порка», — сказал Мединский в ходе заседания коллегии министерства.

Он предложил составить рейтинг музеев по исполнению этой задачи. Разбирательство, по словам министра, грозит последней десятке этого перечня.

«Давайте по итогам года отметим лучшие музеи — и региональные, и федеральные, подготовим информацию… Составьте рейтинг — первая и последняя десятка, с последней будем разбираться», — отметил Мединский.

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Как отметил советник министра культуры РФ Вадим Ваньков, в числе последних могут оказаться от 1 до 1,5 тысяч музеев.

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», который упростил процедуру включения предметов в состав музейного фонда, вступил в силу с 1 января. Музейные предметы, поступившие после 1996 года, а это более 27 миллионов экспонатов, теперь могут быть зарегистрированы в Госкаталоге без соответствующего приказа Минкультуры, так же, как и предметы, поступившие до 1996 года.

Формирование государственного каталога музейного фонда, согласно закону, завершится к 2026 году.

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