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13:10 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже и области, несмотря на дожди, резко выросло число лесных пожаров

В Воронежской области, несмотря на дождливую погоду, зафиксировано резкое увеличение количества лесных пожаров.

Об этом сообщил начальник регионального управления МЧС Александр Кошель на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс». По данным ведомства в этом году на территории региона произошло семь лесных пожаров, что в 3,5 раза превышает число пожаров за аналогичный период 2016 года — тогда в первом полугодии в Воронежской области было зафиксировано только два лесных пожара. Общая площадь лесных возгораний в этом году составило 43,4 гектара, что многократно превышает аналогичный прошлогодний показатель — тогда площадь лесных возгораний составила 0,83 гектара.

В течение первого полугодия 2017 года в регионе произошло 2941 локальное возгорание, что более чем в 2,1 превышает прошлогодний показатель.

По словам Кошеля, причиной такой ситуации стала засушливая весна, которую сменило холодное сухое лето с сильными ветрами. Однако главной причиной роста числа природных пожаров остается человеческая безответственность — около 90 процентов ЧП происходят по вине самих воронежцев, пренебрегающих правилами пожарной безопасности. Например, каждую весну селяне начинают сжигать старую траву и сухостой, не думая о последствиях и возможном распространении огня. В итоге это приводит к печальным последствиям — лесные и ландшафтные возгорания приводят и к материальному ущербу и серьезным экологическим нарушениям.

Общее число пожаров в Воронежской области с начала года снизилось всего на 0,2 процента — 875 происшествий. К сожалению, немалое количество таких инцидентов закончились гибелью людей — с начала года на пожарах погибли 64 человека. Напомним, что последний трагический инцидент, связанный с гибелью человека на пожаре, случился минувшей ночью, 8 июля, в Павловском районе. Более 53 процентов возгораний произошли по вине людей: из-за неосторожного обращения с огнем, электроприборами, преднамеренных поджогов и иных причин. В остальных случаях пожары происходили из-за различных технических неисправностей.

Глава воронежского управления МЧС отметил, что в этом году вряд ли стоит ожидать увеличения числа чрезвычайных ситуаций, в том числе учитывая метеорологические прогнозы. Однако воронежские спасатели готовы к любым ситуациям и ЧП, в связи с чем нынешней весной в регионе было проведено несколько крупных учений по отработке ликвидации лесных пожаров.

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