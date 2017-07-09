В Воронеже и области, несмотря на дожди, резко выросло число лесных пожаров
В Воронежской области, несмотря на дождливую погоду, зафиксировано резкое увеличение количества лесных пожаров.
В Воронежской области, несмотря на дождливую погоду, зафиксировано резкое увеличение количества лесных пожаров.
Об этом сообщил начальник регионального управления МЧС Александр Кошель на
В течение первого полугодия 2017 года в регионе произошло 2941 локальное возгорание, что более чем в 2,1 превышает прошлогодний показатель.
По словам Кошеля, причиной такой ситуации стала засушливая весна, которую сменило холодное сухое лето с сильными ветрами. Однако главной причиной роста числа природных пожаров остается человеческая безответственность — около 90 процентов ЧП происходят по вине самих воронежцев, пренебрегающих правилами пожарной безопасности. Например, каждую весну селяне начинают сжигать старую траву и сухостой, не думая о последствиях и возможном распространении огня. В итоге это приводит к печальным последствиям — лесные и ландшафтные возгорания приводят и к материальному ущербу и серьезным экологическим нарушениям.
Общее число пожаров в Воронежской области с начала года снизилось всего на 0,2 процента — 875 происшествий. К сожалению, немалое количество таких инцидентов закончились гибелью людей — с начала года на пожарах погибли 64 человека. Напомним, что последний трагический инцидент, связанный с гибелью человека на пожаре, случился минувшей ночью, 8 июля, в Павловском районе. Более 53 процентов возгораний произошли по вине людей:
Глава воронежского управления МЧС отметил, что в этом году вряд ли стоит ожидать увеличения числа чрезвычайных ситуаций, в том числе учитывая метеорологические прогнозы. Однако воронежские спасатели готовы к любым ситуациям и ЧП, в связи с чем нынешней весной в регионе было проведено несколько крупных учений по отработке ликвидации лесных пожаров.