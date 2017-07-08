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17:25 (мск), источник: УНИАН

Магические семерки: в Днепре поженилось рекордное количество пар

Такого рекорда не было за все годы независимости Украины.

Источник: УНИАН

В магию трех семерок верит настолько много людей, что вчерашний день стал настоящим свадебным бумом в Днепре и по всей стране. Именно 7.07.17 поженилось рекордное количество пар за все годы независимости Украины, передает dp.vgorode.ua.

Дворцы бракосочетаний Днепра по числу молодоженов обогнали даже столицу. Если в Киеве на 7 июля зарегистрировалось 400 браков, то в Днепре — 421.

При том, что в самый магический день тысячелетия 07.07.07 больше всего пар расписалось в Киеве — 317, что на сотню меньше показателей вчерашней свадебной лихорадки.

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