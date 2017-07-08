Самое образцовое село в Мангистауской области получит 10 млн тенге
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Мангистауской области стартовал конкурс «Образцовый аул». Его проводят в рамках программы Президента «Туган жер», пишет tumba.kz.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Мангистауской области стартовал конкурс «Образцовый аул». Его проводят в рамках программы Президента «Туган жер», пишет tumba.kz.
Конкурсная комиссия будет оценивать не только достопримечательности, качество благоустройства, оригинальность озеленения, но и созидательную активность жителей сел. Населенный пункт, который признают самым образцовым, получит 10 миллионов тенге, за второе место 7,5 млн, за третье — 5 млн. Средства, выделенные победителям в качестве призового фонда, пойдут на развитие аула или села. Пока неизвестно, сколько претендентов будет бороться за главный приз. Но их будет достаточно, уверены в акимате области.