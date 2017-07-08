В центре Воронежа появились первые домовые указатели с подсветкой
До августа знаки появятся на 14 улицах.
До августа знаки появятся на 14 улицах.
Первые домовые указатели, выполненные в виде аншлагов с подсветкой, появились в Центральном районе Воронежа на улицах Плехановская, Кольцовская и 25 Октября, сообщила
Кроме того, в Центральном районе установят 241 знак туристической навигации. Благодаря этим знакам туристы смогут ориентироваться в городе и находить дорогу к достопримечательностям. На работы уйдет более 3,7 млн рублей. Городские указатели уже появились на улицах Кольцовская, Мира, Авиационная, Сакко и Ванцетти, Карла Маркса.
Из 382 памятников архитектуры и истории Воронежа более 200 находятся в центре города.
Первые туристические указатели установили в Воронеже в июне 2017 года. На 47 табличек в Центральном и Ленинском районах города в рамках муниципальной программы «Развитие культуры» потратили около 4 млн рублей. Указатели устанавливали сотрудники городского
Воронежский историк Владимир Размустов заметил грубые ошибки на новых указателях. Несколько табличек в исторической части Воронежа неверно указывают направление маршрута. Представители