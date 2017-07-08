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21:36 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В центре Воронежа появились первые домовые указатели с подсветкой

До августа знаки появятся на 14 улицах.

Источник: РИА "Воронеж"

Первые домовые указатели, выполненные в виде аншлагов с подсветкой, появились в Центральном районе Воронежа на улицах Плехановская, Кольцовская и 25 Октября, сообщила пресс-служба мэрии в пятницу, 7 июля. В течение двух недель указатели, которые видны даже ночью, установят на домах 12 улиц в центре города. Это улицы Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Мира, Володарского, Дзержинского, Феоктистова, Студенческая, Степана Разина, Чайковского, Комиссаржевской, Орджоникидзе, Театральная, проспект Революции и площадь Ленина.

Кроме того, в Центральном районе установят 241 знак туристической навигации. Благодаря этим знакам туристы смогут ориентироваться в городе и находить дорогу к достопримечательностям. На работы уйдет более 3,7 млн рублей. Городские указатели уже появились на улицах Кольцовская, Мира, Авиационная, Сакко и Ванцетти, Карла Маркса.

Из 382 памятников архитектуры и истории Воронежа более 200 находятся в центре города.

Первые туристические указатели установили в Воронеже в июне 2017 года. На 47 табличек в Центральном и Ленинском районах города в рамках муниципальной программы «Развитие культуры» потратили около 4 млн рублей. Указатели устанавливали сотрудники городского туристско-информационного центра. Контекст.

Воронежский историк Владимир Размустов заметил грубые ошибки на новых указателях. Несколько табличек в исторической части Воронежа неверно указывают направление маршрута. Представители туристско-информационного центра пояснили, что при установке знаков возникли «сложности, связанные с городскими сетями и коммуникациями и претензиями собственников помещений, расположенных вблизи от мест установки». Поэтому некоторые таблички и пришлось перенести, «что сказалось на направлениях к достопримечательностям». Недочеты исправят в ближайшее время.

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