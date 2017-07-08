День семьи, любви и верности в Краснодаре отметили молебном и торжественным собранием

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Краснодар, 8 июля, KrasnodarMedia.

Праздничные мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности прошли сегодня, 8 июля, во всех городах и районах Краснодарского края. В самом Краснодаре в торжествах участвовали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и мэр города Евгений Первышов. В концертном зале ТО «Премьера» чествовали многодетные семьи со всего края, а также супружеские пары, которые прожили вместе более 25 лет, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

«Губернатор посетил Свято-Покровский храм краевой столицы. Божественную литургию провел митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор совместно с настоятелем храма протоиереем Иоанном Гармашом.

После службы Вениамин Кондратьев с супругой и детьми побывал на торжественном мероприятии, приуроченном к празднику, которое состоялось в концертном зале ТО «Премьера». Здесь собрались многодетные семьи со всего края, а также супружеские пары, которые прожили вместе более 25 лет.

— Наш казачий край всегда славился своими семьями — большими и многодетными. Сегодняшний праздник — именно наш, исконный, родной, — считает Вениамин Кондратьев. — В истории и традициях наших семей мы черпаем силы и сегодня эта связь поколений помогает справляться с любыми трудностями.

По словам митрополита Исидора, очень важно, что церковный праздник святых Петра и Февронии и светский — День любви, семьи и верности — отмечаются одновременно.

— Это означает, что государственная власть понимает значимость и важность поддержки семьи, и сегодня мы видим, что усилиями государства и общества, молитвами святым Петру и Февронии Россия отходит от края демографической пропасти. Это также справедливо для Кубани, где традиционные ценности пострадали меньше, где действуют специальные программы поддержки семьи, — отметил Владыка. — Желаю всем кубанцам согласия в семьях, пусть многодетность станет счастьем и Господь хранит вас.

Глава региона и Владыка Исидор вручили медаль «За любовь и верность» двум семьям из Краснодара. Супруги прожили совместно порядка 30 лет. 15 семей получили медали «Родительская доблесть». Краевая награда присуждается семьям, в которых воспитывается четверо и более детей.