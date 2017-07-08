Прогноз погоды на 9 июля
Завтра в Молдове переменная облачность, ночью местами возможны кратковременные дожди. Днем без осадков.
Завтра в Молдове переменная облачность, ночью местами возможны кратковременные дожди. Днем без осадков.
Атмосферное давление нормальное, ветер
В Бричанах и Сороках плюс 25, в Бельцах и Оргееве — на градус больше. В Кишинёве, Тирасполе и Леове воздух прогреется до 28 градусов, в Кагуле — +30, в Комрате — 29.
В ближайшие дни будет солнечно. В столице до 34-х градусов, ночью — плюс 19. На среду и четверг синоптики прогнозируют дожди.
На побережье переменная облачность. В Констанце и Одессе термометры покажут плюс 28, до 33 градусов прогреется воздух в Будве. В Барселоне +29, на два градуса теплее в Варне.
В Анталье — 37, в Ницце — 27. В Салониках — 35. На египетском побережье до 38 градусов.