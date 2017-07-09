Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
5 бактерий, которые живут с нами каждый день
Меркель отреагировала на действия дочери Трампа на G20
Ставки по ипотеке упали до минимума
"Мои силы на исходе": летчик Ярошенко написал письмо Путину
Тайна исчезновения Амелии Эрхарт В 1937 году американская летчица пропала над Тихим океаном. Нашлось фото, которое (возможно) доказывает, что она не разбилась
СМИ: Подарок для Путина — такое в ЕС было только однажды
Песков —США о дипсобственности: Терпение на исходе
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Сеть обсуждает романтичное фото 37-летней Семенович и Воробьева
"О доброту вытирают ноги": Садальский о Максаковых
Александр Овечкин и Анастасия Шубская устроили шикарную свадьбу
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
Внучка Ротару покорила Париж естественной красотой - СМИ
Друг Леонтьева поведал о его особняке в США - СМИ
Собянин показал будущие квартиры жителей хрущевок
Как больше не слышать соседей за стеной
Фоторепортажи
8ДТП в Баварии
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
13:21 (мск), источник: 36on.ru

Появилось видео, как свадебный Хаммер блокирует движение в центре Воронежа

В интернете опубликован видеоролик очередного дорожного казуса, случившегося в самом центре Воронежа — огромный свадебный лимузин «Хаммер» парализовал движение, перегородив дорогу.

Запись была опубликована свидетелем происшествия на видеохостинге YouTube в пятницу, 7 июля. Судя по записи, инцидент произошел на улице 25 Октября, на узкой дороге с односторонним движением. Огромный белый лимузин «Хаммер», щедро украшенный цветами и прочими свадебными атрибутами, умудрился въехать на неширокую улицу, двигаясь против направления движения и потока машин. Судя по записи, машина проехала почти половину одностороннего участка дороги. Вероятно, водитель, слишком увлеченный свадебной церемонией, не сразу сообразил, что грубейшим образом нарушает дорожного движения, двигаясь по встречной полосе, да еще по улице с односторонним движением.

Во время загрузки произошла ошибка.

На записи запечатлен момент, когда лимузин уже остановился, фактически перегородив дорогу своими роскошными габаритами. К тому же вдоль всей проезжей части стоят припаркованные машины, поэтому свободного пространство для маневра и выезда почти не осталось. Тем не менее, водители других машин упрямо пытаются протиснуться мимо лимузина-нарушителя, вместо того, чтобы остановиться и позволить «Хаммеру» выехать из «ловушки» и освободить дорогу.

Отметим, что пятница, 7 июля, в Воронеже стала очередным днем массовых свадеб — это связано со странным поверьем, будто даты, где совпадают цифры дня, месяца и года (07.07.2017) являются наиболее счастливыми для бракосочетаний.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Появились фото ДТП в Воронеже: пьяный водитель ВАЗа разбил и перевернул Хендай
Умер Антон Носик
Умер художник Илья Глазунов
WP: за кибератакой на электростанции США стоят российские хакеры
Госсекретарь США Тиллерсон прибыл с визитом в Киев
Делегация России не стала голосовать по двум резолюциям ПА ОБСЕ
В Белом доме рассказали о результатах встречи Путина и Трампа
Белый дом ошибся в названиях постов лидеров Китая и Японии
Спорт
«Спартаку» вручили медали за победу в чемпионате России Во время церемонии награждения главный тренер красно-белых Массимо Каррера демонстративно убрал медаль в карман
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В России дешевеет вторичное жилье
В Москве упали цены на новостройки
Собянин показал, в какие квартиры переедут жители хрущевок
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь