Появилось видео, как свадебный Хаммер блокирует движение в центре Воронежа

Запись была опубликована свидетелем происшествия на видеохостинге YouTube в пятницу, 7 июля. Судя по записи, инцидент произошел на улице 25 Октября, на узкой дороге с односторонним движением. Огромный белый лимузин «Хаммер», щедро украшенный цветами и прочими свадебными атрибутами, умудрился въехать на неширокую улицу, двигаясь против направления движения и потока машин. Судя по записи, машина проехала почти половину одностороннего участка дороги. Вероятно, водитель, слишком увлеченный свадебной церемонией, не сразу сообразил, что грубейшим образом нарушает дорожного движения, двигаясь по встречной полосе, да еще по улице с односторонним движением.

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На записи запечатлен момент, когда лимузин уже остановился, фактически перегородив дорогу своими роскошными габаритами. К тому же вдоль всей проезжей части стоят припаркованные машины, поэтому свободного пространство для маневра и выезда почти не осталось. Тем не менее, водители других машин упрямо пытаются протиснуться мимо лимузина-нарушителя, вместо того, чтобы остановиться и позволить «Хаммеру» выехать из «ловушки» и освободить дорогу.