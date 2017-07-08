Бывший президент Польши Лех Валенса попал в больницу из-за проблем с сердцем

Источник: РИА "Новости"

Нобелевский лауреат опубликовал селфи на больничной койке в окружении врачей. Он находится на лечении в отделении сердечно-сосудистых заболеваний.

Пока неизвестно, сколько времени 73-летний политик проведет под присмотром медиков. Сын Валенсы Ярослав рассказал, что его отец чувствует себя «к сожалению слабым», передает ТАСС.

Несколько лет назад Валенсе установили кардиостимулятор. Сообщалось, что бывший президент Польши страдает от ишемической болезни сердца, недостаточности левого желудочка, сахарного диабета 2-го типа и нарушения зрения из-за поражения сосудов.