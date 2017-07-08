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21:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший президент Польши Лех Валенса попал в больницу из-за проблем с сердцем

Бывший президент Польши Лех Валенса попал в больницу Гданьска. Об этом он сообщил в субботу, 8 июля, на своей странице в Facebook.

Источник: РИА "Новости"

Нобелевский лауреат опубликовал селфи на больничной койке в окружении врачей. Он находится на лечении в отделении сердечно-сосудистых заболеваний.

Пока неизвестно, сколько времени 73-летний политик проведет под присмотром медиков. Сын Валенсы Ярослав рассказал, что его отец чувствует себя «к сожалению слабым», передает ТАСС.

Несколько лет назад Валенсе установили кардиостимулятор. Сообщалось, что бывший президент Польши страдает от ишемической болезни сердца, недостаточности левого желудочка, сахарного диабета 2-го типа и нарушения зрения из-за поражения сосудов.

15 мая в отношении Валенсы было начато расследование по подозрению в публикации секретных документов. Речь идет о документе Управления государственной безопасности от 1990 года с пометкой «секретно». Сам бывший польский лидер все обвинения в свой адрес отрицает. Согласно польским законам, за обнародование засекреченных документов может грозить от трех до пяти лет лишения свободы.

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