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23:21 (мск), источник: Sputnik.by

ЮНЕСКО призывает Польшу прекратить вырубку в Беловежской пуще

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО продолжает настаивать на том, чтобы его экспертов допустили на территорию.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 июл — Sputnik. На заседании в Кракове комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО потребовал остановить вырубку деревьев в самой старой части пущи, а также принять миссию экспертов.

Во время заседания в четверг было принято решение продлить для Польши срок до декабря 2018-го, в который страна должна предоставить отчет о состоянии Беловежской пущи на своей территории.

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В настоящее время против вырубки деревьев в заповеднике выступают и польские активисты, и экологи. Известно, что еще в 2016-ом году Еврокомиссией было даже заведено дело против действий польских властей за вырубку деревьев.

Ранее польские власти приняли решение провести санитарную вырубку деревьев в той части Беловежской пущи, которая не входит в заповедник. Причиной послужила безуспешная борьба с жуком-короедом, который вредил деревьям.

Также некоторое время назад польский министр окружающей среды Ян Шишко говорил в Сейме, что Беловежскую пущу незаконно внесли в список природного наследия ЮНЕСКО.

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