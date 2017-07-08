ЮНЕСКО призывает Польшу прекратить вырубку в Беловежской пуще
Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО продолжает настаивать на том, чтобы его экспертов допустили на территорию.
Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО продолжает настаивать на том, чтобы его экспертов допустили на территорию.
МИНСК, 8 июл — Sputnik. На заседании в Кракове комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО потребовал остановить вырубку деревьев в самой старой части пущи, а также принять миссию экспертов.
Во время заседания в четверг было принято решение продлить для Польши срок до декабря 2018-го, в который страна должна предоставить отчет о состоянии Беловежской пущи на своей территории.
В настоящее время против вырубки деревьев в заповеднике выступают и польские активисты, и экологи. Известно, что еще в 2016-ом году Еврокомиссией было даже заведено дело против действий польских властей за вырубку деревьев.
Ранее польские власти приняли решение провести санитарную вырубку деревьев в той части Беловежской пущи, которая не входит в заповедник. Причиной послужила безуспешная борьба с
Также некоторое время назад польский министр окружающей среды Ян Шишко говорил в Сейме, что Беловежскую пущу незаконно внесли в список природного наследия ЮНЕСКО.