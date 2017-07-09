Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия подала жесткий сигнал Трампу
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
Орловский губернатор ответил на вопрос Путина «Странно, да?»
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
Муж погибшей в РФ француженки потребовал 30 млн руб от "Внуково"
Тайна исчезновения Амелии Эрхарт В 1937 году американская летчица пропала над Тихим океаном. Нашлось фото, которое (возможно) доказывает, что она не разбилась
СМИ: Подарок для Путина — такое в ЕС было только однажды
Песков — США: Терпение на исходе
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Вашингтон не видит смысла бороться за Украину - СМИ о коррупции
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
Александр Овечкин и Анастасия Шубская устроили шикарную свадьбу
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
Внучка Ротару покорила Париж естественной красотой - СМИ
Друг Леонтьева поведал о его особняке в США - СМИ
В России массово закрываются агентства недвижимости
5 способов сэкономить на обоях
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
07:31 (мск), источник: БЕЛТА

Человечество может остаться без счастья — калифорнийские ученые

Психологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего заявили, что счастье становится все более недосягаемым и эфемерным определением и вообще несколько поколений назад люди были счастливее, чем сейчас.

Источник: БЕЛТА

Ученые полагают, что в современном мире увеличилось число негативных факторов, отрицательно сказывающихся на состоянии здоровья и психической стабильности людей. В итоге человечество в массе не ощущает себя счастливее.

Исследование подтвердило, что люди XXI века все реже чувствуют себя довольными жизнью и данная тенденция, скорее всего, сохранится и передастся будущим поколениям.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 При строительстве жилья будут выдавать субсидии
Лукашенко: Беларусь предлагала литовской стороне совместно строить БелАЭС
При строительстве жилья будут выдавать субсидии
В Белом доме рассказали о результатах встречи Путина и Трампа
Россия классифицировала запущенную 4 июля северокорейскую ракету
WP: за кибератакой на электростанции США стоят российские хакеры
Меркель прокомментировала замену Трампа его дочерью на G20
Китай прекратил военные контакты с КНДР
Латвия обнаружила российские военные корабли возле своих границ
Рок-фестиваль «Нашествие» «утонул» в грязи (фото)
Спорт
«Спартаку» вручили медали за победу в чемпионате России Во время церемонии награждения главный тренер красно-белых Массимо Каррера демонстративно убрал медаль в карман
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
5 способов сэкономить на обоях
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь