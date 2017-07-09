Человечество может остаться без счастья — калифорнийские ученые
Психологи из Калифорнийского университета в
Психологи из Калифорнийского университета в
Ученые полагают, что в современном мире увеличилось число негативных факторов, отрицательно сказывающихся на состоянии здоровья и психической стабильности людей. В итоге человечество в массе не ощущает себя счастливее.
Исследование подтвердило, что люди XXI века все реже чувствуют себя довольными жизнью и данная тенденция, скорее всего, сохранится и передастся будущим поколениям.