Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
5 бактерий, которые живут с нами каждый день
В соцсетях обсуждают, на кого похожа дочка Николаева и Проскуряковой
Ставки по ипотеке упали до минимума
"Мои силы на исходе": летчик Ярошенко написал письмо Путину
Северная Корея заявила о запуске межконтинентальной ракеты Почему Пхеньян сделал это в день независимости США?
СМИ: Подарок для Путина — такое в ЕС было только однажды
Песков — США: Терпение на исходе
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Вашингтон не видит смысла бороться за Украину - СМИ о коррупции
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
32-летняя модель весом 155 кг вышла замуж (фото)
Как 59-летняя Шэрон Стоун выглядит на пляже (фото)
Внучка Ротару покорила Париж естественной красотой - СМИ
Друг Леонтьева поведал о его особняке в США - СМИ
Собянин показал будущие квартиры жителей хрущевок
Как больше не слышать соседей за стеной
Фоторепортажи
8Зомби Большой двадцатки
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
00:03 (мск), источник: РБК

Полиция США арестовала актера Шайа Лабафа за хулиганство

В США полиция города Саванна, штат Джорджия арестовала актера Шайа Лабафа, известного по роли в фильме «Трансформеры», за хулиганство и пребывание в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Reuters.

Источник: AFP 2017

Инцидент произошел в ночь на 8 июля. Актер подошел к офицеру полиции на улице и попросил прикурить. Полицейский отказал Лабафу, после чего тот стал ругаться и вести себя неадекватно. После этого сотрудник правоохранительных органов задержал актера. Его поместили в тюрьму округа Чатем. По данным Variety, Лабаф находился в Саванне на съемках нового фильма.

Персона
Шайа ЛаБаф

В январе 2016 года полиция Нью-Йорка арестовала Шайа Лабафа из-за его действий на акции He will not divide us («Ему нас не разобщить») против президента США Дональда Трампа. Во время акции прохожие на улицах Нью-Йорка подходили к камере, которая вела 24-часовую прямую трансляцию и говорили в нее фразу «Ему нас не разобщить».

Актеру не понравилась некая фраза, которую произнес один из жителей города, после чего напал на него. После этого сотрудники правоохранительных органов арестовали Лабафа и доставили его в полицейский участок. В официальном Twitter акции указывалось, что актер был оскорблен расистским высказыванием от «неонациста».

31-летний голливудский актер Шайа Лабаф снимался в таких фильмах, как «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», «Нимфоманка», «Ярость».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Песков рассказал о "прекрасной" встрече Меркель и Путина
Макрон рассказал о новой фазе в отношениях с Россией
Путин поделился мнением о своей первой встрече с Трампом
Грозы и шквалистый ветер обрушатся на Россию на следующей неделе
Участники саммита G20 согласовали итоговое коммюнике
Минфин РФ анонсировал решение объединить ФНБ и Резервный фонд
Эрдоган обвинил Amnesty International в подготовке госпереворота
Рок-фестиваль «Нашествие» «утонул» в грязи (фото)
Спорт
«Спартаку» вручили медали за победу в чемпионате России Во время церемонии награждения главный тренер красно-белых Массимо Каррера демонстративно убрал медаль в карман
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В Петербурге начался «ресторанный бум»
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь