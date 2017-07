Полиция США арестовала актера Шайа Лабафа за хулиганство

В январе 2016 года полиция Нью-Йорка арестовала Шайа Лабафа из-за его действий на акции He will not divide us («Ему нас не разобщить») против президента США Дональда Трампа. Во время акции прохожие на улицах Нью-Йорка подходили к камере, которая вела 24-часовую прямую трансляцию и говорили в нее фразу «Ему нас не разобщить».