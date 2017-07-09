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00:44 (мск), источник: Аргументы и факты

Метод Белла. Как изобретатель телефона отстоял свои права и разбогател

9 июля 1877 года Александр Белл основал первую в мире телефонную компанию.

Источник: AP 2017

Великие открытия, изменившие жизнь человечества, не сразу по достоинству оценивались современникам. Изобретателям порой приходилось преодолеть длинный путь к признанию, который не всем оказывался по силам.

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7 марта 1876 года Александр Белл получил патент на изобретение телефона. Но на тот момент это была всего лишь бумага, ценность которой понимали лишь единицы.

Как не был продан патент на телефон

Для того, чтобы «многофункциональный телеграф», как называли свой аппарат Белл и единомышленники, действительно доказал бы свою пользу, необходимы были дальнейшие исследования, на которые не было денег.

Чтобы добыть денег, Белл решил заработать на публичной демонстрации своего изобретения.

Внимание, оказанное телефону на Всемирной выставке 1876 года в Филадельфии императором Бразилии Педру II, вызвало настоящее паломничеству к изобретению Белла.

Первый телефон, запатентованный в 1876 году изобретателем Александром Беллом | Источник: AP 2017

Финансировавшие работы Белла бизнесмены Гарднер Хаббард, приходившийся изобретателю тестем, и Томас Сандерс считали, что лучшим вариантом окупить вложения будет продажа патента.

Телеграфной компании Western Union патент на телефон был предложен за 100 тысяч долларов — эти деньги даже не покрывали всех прежних расходов на эксперименты. Но в Western Union сочли, что практического смысла в телефонной связи нет и не будет, и отвергли предложение.

Опора на собственные силы

Тем временем Александр Белл со своим телефоном проехали по Европе, вызвав фурор.

Изобретением заинтересовалась даже королева Великобритании Виктория, которая удостоила Белла личной аудиенции.

Стало понятно, что телефонная связь будет востребована, а значит, есть серьезный практический смысл продолжать работу.

Гарднер Хаббард, крайне разозленный поведением Western Union, посчитал, что теперь нужно думать не о продаже патента, а о создании и развитии собственной фирмы.

9 июля 1877 года была создана компания Bell Telephone Company, первая компания в мире, занимавшаяся предоставлением услуг телефонной связи.

Всего за несколько недель компании удалось привлечь около 800 клиентов.

В 1878 году в Western Union вдруг обнаружили, что доселе успешно развивавшийся телеграф получил в виде телефона опаснейшего конкурента. Потребители хотели двустороннюю связь и не собирались учить азбуку Морзе.

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Представители Western Union обратились к Беллу и его компаньонам, заявив, что готовы заплатить 100 тысяч за патент. Но на сей раз уже команда изобретателя объявила, что за подобные смешные деньги патент на телефон продан не будет.

Сила против дерзости

Тогда в Western Union решили обойтись без Белла. Для развития телефонии была создана компания American Speaking Telephone, в которую для работы были привлечены конкурент Белла в борьбе за патент Элиша Грей и знаменитый Томас Эдисон.

Опираясь на их разработки, American Speaking Telephone стала работать фактически в обход патента, выданного Беллу.

Противостоять мощной компании было сложно. Гарднер Хаббард пригласил на пост управляющего Bell Telephone Company молодого, но очень решительного предпринимателя Теодора Вейла.

Мы — первые, кто изобрел телефон. Мы создали этот бизнес и не собираемся никому его отдавать.
Теодор Вейл
Предприниматель

Имея годовой оборот в 450 тысяч долларов против 41 миллиона у конкурента, Вейл решил по франчайзинговой схеме создавать сеть телефонных компаний. Кроме того, юристы Bell Telephone Company обрушились на American Speaking Telephone с серией исков о нарушении патента.

Победа

На стороне Белла оказалось общественное мнение, а также целый ряд крупных бизнесменов, которые в этом споре преследовали свои цели, но де-факто помогли изобретателю телефона.

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В 1879 году Western Union заключила соглашение с Беллом и его партнерами.

Была создана объединенная компания American Bell Telephone Company, ставшая безоговорочным лидером на рынке услуг телефонии. Александр Белл стал держателем крупного пакета акций, и его состояние стало стремительно расти вместе с ростом телефонизации.

В этот момент Белл закончил работу над телефоном, передав его совершенствование в другие руки.

Я изобрел телефон благодаря своему незнанию электротехники. Ни один человек, хотя бы элементарно знакомый с электротехникой, ни за что не изобрел бы телефона.
Александр Белл

Компания, благодаря которой Белл сумел отстоять свой приоритет в изобретении телефона, пережив ряд трансформаций, сохранилась и сегодня. American Telephone and Telegraph Company (Американская телефонная и телеграфная компания, AT&T Company) — одна из крупнейших транснациональных корпораций и самая уважаемая телекоммуникационная компания в мире.

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