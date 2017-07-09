Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия подала жесткий сигнал Трампу
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
Ситуация в Крыму обеспокоила министров обороны стран НАТО
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
Муж погибшей в РФ француженки потребовал 30 млн руб от "Внуково"
Визит главы Китая в Россию Что обсудили, а также какие документы подписали Путин и Си Цзиньпин в Москве
СМИ: Подарок для Путина — такое в ЕС было только однажды
Песков — США: Терпение на исходе
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Вашингтон не видит смысла бороться за Украину - СМИ о коррупции
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
Александр Овечкин и Анастасия Шубская устроили шикарную свадьбу
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
Внучка Ротару покорила Париж естественной красотой - СМИ
Друг Леонтьева поведал о его особняке в США - СМИ
Собянин показал будущие квартиры жителей хрущевок
Как больше не слышать соседей за стеной
Фоторепортажи
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
8ДТП в Баварии
04:53 (мск), источник: ТАСС

THR: актер Нелсан Эллис скончался в возрасте 39 лет

Звезда сериала «Настоящая кровь» скончался в результате осложнений, вызванных сердечной недостаточностью.

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Звезда популярного американского сериала «Настоящая кровь» (True Blood, 2008−2014) Нелсан Эллис скоропостижно ушел из жизни в возрасте 39 лет. Об этом сообщил в субботу на своем сайте журнал The Hollywood Reporter.

Сериал
7.1
Настоящая кровь
2008 / США / 1 ч.
True Blood
мелодрамафэнтези...

Как заявила изданию представитель актера Эмили Сейнс, Эллис «скончался в результате осложнений, вызванных сердечной недостаточностью». «Он обладал замечательным талантом, его слова и деяния навсегда останутся в нашей памяти», — говорится в сообщении Сейнс. Где именно скончался актер, его представитель не уточнила.

Эллис родился в городе Харви в штате Иллинойс. Впоследствии он переехал в Нью-Йорк, где окончил престижную актерскую Джульярдскую школу.

Помимо роли в сериале «Настоящая кровь» о жизни современных вампиров, которая принесла ему известность, Эллис также снимался в таких телепроектах, как «Элементарно» (Elementary, 2012 — по настоящее время) и «Вероника Марс» (Veronica Mars, 2004−2007).

Актер снимался и в большом кино, сыграв, в частности, в номинированной на четыре премии «Оскар» драме «Прислуга» (The Help, 2011), а также исполнил роль Мартина Лютера Кинга — младшего в драме режиссера Ли Дэниелса «Дворецкий» (The Butler, 2013).

 РФ передала ООН данные Минобороны о проведенном КНДР ракетном испытании
Белый дом: соглашение о зоне деэскалации - важный шаг к урегулированию в Сирии
РФ передала ООН данные Минобороны о проведенном КНДР ракетном испытании
В Белом доме рассказали о результатах встречи Путина и Трампа
Макрон рассказал о новой фазе в отношениях с Россией
Грозы и шквалистый ветер обрушатся на Россию на следующей неделе
Меркель прокомментировала замену Трампа его дочерью на G20
Россия классифицировала запущенную 4 июля северокорейскую ракету
Латвия обнаружила российские военные корабли возле своих границ
Рок-фестиваль «Нашествие» «утонул» в грязи (фото)
Спорт
«Спартаку» вручили медали за победу в чемпионате России Во время церемонии награждения главный тренер красно-белых Массимо Каррера демонстративно убрал медаль в карман
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В Петербурге начался «ресторанный бум»
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь