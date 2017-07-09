THR: актер Нелсан Эллис скончался в возрасте 39 лет
Звезда сериала «Настоящая кровь» скончался в результате осложнений, вызванных сердечной недостаточностью.
Звезда сериала «Настоящая кровь» скончался в результате осложнений, вызванных сердечной недостаточностью.
Как заявила изданию представитель актера Эмили Сейнс, Эллис «скончался в результате осложнений, вызванных сердечной недостаточностью». «Он обладал замечательным талантом, его слова и деяния навсегда останутся в нашей памяти», — говорится в сообщении Сейнс. Где именно скончался актер, его представитель не уточнила.
Эллис родился в городе Харви в штате Иллинойс. Впоследствии он переехал в
Помимо роли в сериале «Настоящая кровь» о жизни современных вампиров, которая принесла ему известность, Эллис также снимался в таких телепроектах, как «Элементарно» (Elementary, 2012 — по настоящее время) и «Вероника Марс» (Veronica Mars, 2004−2007).
Актер снимался и в большом кино, сыграв, в частности, в номинированной на четыре премии «Оскар» драме «Прислуга» (The Help, 2011), а также исполнил роль Мартина Лютера Кинга — младшего в драме режиссера Ли Дэниелса «Дворецкий» (The Butler, 2013).
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