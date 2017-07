THR: актер Нелсан Эллис скончался в возрасте 39 лет

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Звезда популярного американского сериала «Настоящая кровь» (True Blood, 2008−2014) Нелсан Эллис скоропостижно ушел из жизни в возрасте 39 лет. Об этом сообщил в субботу на своем сайте журнал The Hollywood Reporter.

Актер снимался и в большом кино, сыграв, в частности, в номинированной на четыре премии «Оскар» драме «Прислуга» (The Help, 2011), а также исполнил роль Мартина Лютера Кинга — младшего в драме режиссера Ли Дэниелса «Дворецкий» (The Butler, 2013).