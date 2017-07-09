THR: актер Нелсан Эллис скончался в возрасте 39 лет

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Звезда популярного американского сериала «Настоящая кровь» (True Blood, 2008−2014) Нелсан Эллис скоропостижно ушел из жизни в возрасте 39 лет. Об этом сообщил в субботу на своем сайте журнал The Hollywood Reporter.

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Как заявила изданию представитель актера Эмили Сейнс, Эллис «скончался в результате осложнений, вызванных сердечной недостаточностью». «Он обладал замечательным талантом, его слова и деяния навсегда останутся в нашей памяти», — говорится в сообщении Сейнс. Где именно скончался актер, его представитель не уточнила.

Эллис родился в городе Харви в штате Иллинойс. Впоследствии он переехал в Нью-Йорк, где окончил престижную актерскую Джульярдскую школу.

Помимо роли в сериале «Настоящая кровь» о жизни современных вампиров, которая принесла ему известность, Эллис также снимался в таких телепроектах, как «Элементарно» (Elementary, 2012 — по настоящее время) и «Вероника Марс» (Veronica Mars, 2004−2007).