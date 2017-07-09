Купальный сезон в Находке откроется 10 июля

Отдел по делам молодежи и туризма администрации Находки разработал график выездных проверок. В зоне повышенного внимания межведомственного объединения из числа сотрудников муниципалитете, Роспотребнадзора и Государственной инспекции маломерных судов — наличие на пляжах медпунктов, спасательных постов и штата спасателей, прошедших соответствующие обучение. Кроме того, пляжи должны быть укомплектованы лодками, информационными щитами, ограждающими буйками, солнцезащитными «грибками», раздевалками, баками для сбора твердых бытовых отходов. Арендаторы должны иметь документы, подтверждающие соответствие поверхностных вод и песка пляжа санитарным нормам, а также проведения водолазного обследования дна.