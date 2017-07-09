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06:13 (мск), источник: Вести Приморье

Купальный сезон в Находке откроется 10 июля

Летний оздоровительный сезон на море стартует 10 июля и продлится до 10 сентября. Традиционно, большая часть обустроенных прибрежных территорий находится в микрорайоне Ливадия. В период эксплуатации пляжей комиссия будет регулярно контролировать деятельность арендаторов по организации безопасного нахождения жителей и гостей Находки у воды.

Отдел по делам молодежи и туризма администрации Находки разработал график выездных проверок. В зоне повышенного внимания межведомственного объединения из числа сотрудников муниципалитете, Роспотребнадзора и Государственной инспекции маломерных судов — наличие на пляжах медпунктов, спасательных постов и штата спасателей, прошедших соответствующие обучение. Кроме того, пляжи должны быть укомплектованы лодками, информационными щитами, ограждающими буйками, солнцезащитными «грибками», раздевалками, баками для сбора твердых бытовых отходов. Арендаторы должны иметь документы, подтверждающие соответствие поверхностных вод и песка пляжа санитарным нормам, а также проведения водолазного обследования дна.

В местах, где пребывание в воде людей не рекомендовано, сотрудники управления ГО и ЧС по Находкинскому городскому округа установят соответствующие аншлаги. Таблички «Купание запрещено» будут находиться на необорудованных участках морского побережья и местах сброса грунтовых вод.

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