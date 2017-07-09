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06:25 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Неустойчивая погода с грозами и ливнями ожидает приморцев на новой рабочей неделе

Интенсивность дождей будет зависеть от направления приближающегося циклона.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 9 июля, PrimaMedia.

Неустойчивая погода с грозами и проливными дождями ожидается в Приморском крае на предстоящей рабочей неделе. Интенсивность дождей будет зависеть от того, насколько близко к краю подойдет циклон из Желтого моря, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал Примпогода.

В понедельник, 10 июля атмосферные фронты вызовут в крае кратковременные дожди, местами не исключены сильные дожди с грозами и порывистым ветром. Температура воздуха ночью +14…+22 °C, днем +22…+30 °C.

На побережье вторгнется воздух с Охотского моря, здесь будет прохладнее, +15…+21 °C.

Во вторник над акваторией Японского моря будет смещаться циклон, образовавшийся над Желтым морем. Интенсивность дождей будет зависеть от того, насколько близко к Приморскому краю подойдет циклон.

Если вихрь циклона пройдет вблизи побережья Приморского края, то он вызовет сильные дожди в южной половине края. В том случае, если более активным будет охотоморский антициклон и преградит циклону путь к приморскому побережью, то циклон пройдет по центральной части моря и интенсивность дождей в Приморье будет меньше.

Синоптики Примгидромета ведут постоянный мониторинг за изменением синоптической ситуации, прогнозы будут дополнительно уточняться.

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