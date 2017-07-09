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07:10 (мск), источник: Informburo.kz

Жизнеутверждающая рука появилась на улице Астаны

Рука с жестом «ОК», семья бегемотов, девушка с веслом — такие инсталляции появились на улицах Астаны. Новые объекты запечатлел на фото аким района Сарыарка Арман Турлубек.

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фотографий

«Мы продолжали создавать праздничное настроение, и ко Дню столицы установили новые хромированные художественные инсталляции. Именно такие малые архитектурные формы делают наши улицы яркими и живыми!» — написал Арман Турлубек на своей странице в Facebook.

Большинство комментаторов, отметившихся на странице акима района, выразили своё восхищение. Некоторым не хватило национального колорита в скульптурах, а третьи посчитали подобные украшения лишь пустой тратой средств.

«Всё это красиво. Но только летний период. Пустая трата денег. На следующий год будут новые заказывать. Повторно не поставят. Лучше бы все дворы благоустроили. Посмотрите, в центре города дворы в ужасном состоянии и покрытие асфальтное. Так что, аким, прошу пересмотреть Ваши приоритеты», — написала пользователь Ланара Молдашева.

Архитектор, сотрудник Центра урбанистики Айгерим Оспанова считает, что новыми архитектурными формами и необычными строениями нужно растормошить астанчан.

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