Прохладно и дождливо будет в воскресенье в Московском регионе

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Погода в Московском регионе в воскресенье не изменится — будет не по сезону холодно и сыро, местами пройдут дожди. Об этом сообщили в Росгидромете.

«Ожидается облачность с прояснениями, небольшой местами умеренный дождь. Температура в Москве составит 14−16, по области — от 12 до 17 градусов», — уточнил представитель метеослужбы.

Ветер ожидается западной четверти, со скоростью 6−11 м/ с.

Предстоящей ночью при переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. В столице столбики термометров покажут плюс 10−12, по области — от 7 до 12 градусов.