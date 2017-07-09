Прохладно и дождливо будет в воскресенье в Московском регионе
Температура в столице составит 14−16, по области — от 12 до 17 градусов.
Температура в столице составит 14−16, по области — от 12 до 17 градусов.
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Погода в Московском регионе в воскресенье не изменится — будет не по сезону холодно и сыро, местами пройдут дожди. Об этом сообщили в Росгидромете.
«Ожидается облачность с прояснениями, небольшой местами умеренный дождь. Температура в Москве составит 14−16, по области — от 12 до 17 градусов», — уточнил представитель метеослужбы.
Ветер ожидается западной четверти, со скоростью 6−11 м/ с.
Предстоящей ночью при переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. В столице столбики термометров покажут плюс 10−12, по области — от 7 до 12 градусов.
Днем в понедельник в Москве воздух прогреется до плюс 20−22 градусов, по области — до 18−23 градусов тепла. Ветер