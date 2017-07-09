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06:24 (мск), источник: ТАСС

Прохладно и дождливо будет в воскресенье в Московском регионе

Температура в столице составит 14−16, по области — от 12 до 17 градусов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Погода в Московском регионе в воскресенье не изменится — будет не по сезону холодно и сыро, местами пройдут дожди. Об этом сообщили в Росгидромете.

«Ожидается облачность с прояснениями, небольшой местами умеренный дождь. Температура в Москве составит 14−16, по области — от 12 до 17 градусов», — уточнил представитель метеослужбы.

Ветер ожидается западной четверти, со скоростью 6−11 м/ с.

Предстоящей ночью при переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. В столице столбики термометров покажут плюс 10−12, по области — от 7 до 12 градусов.

Днем в понедельник в Москве воздух прогреется до плюс 20−22 градусов, по области — до 18−23 градусов тепла. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

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