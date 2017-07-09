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06:30 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Проезд по улице Александра Невского в Иркутске будет закрыт до 20 августа

Ремонтные работы проведут на теплосети.

Источник: IrkutskMedia.ru

Перекресток улиц Александра Невского и 4-й Советской в Иркутске будет закрыт для проезда с 10 июля по 20 августа. Это связано с проведением ремонта участка тепловой сети. Объезд будет осуществляться по параллельным улицам. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.

Напомним, проезд по улице Красных Мадьяр на участке от Седова до 25-го Октября в Иркутске будет закрыт до 21 июля. Это связано с проведением аварийных земляных работ по ремонту канализационных сетей.

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