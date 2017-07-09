Проезд по улице Александра Невского в Иркутске будет закрыт до 20 августа

Перекресток улиц Александра Невского и 4-й Советской в Иркутске будет закрыт для проезда с 10 июля по 20 августа. Это связано с проведением ремонта участка тепловой сети. Объезд будет осуществляться по параллельным улицам. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.