Проезд по улице Александра Невского в Иркутске будет закрыт до 20 августа
Ремонтные работы проведут на теплосети.
Ремонтные работы проведут на теплосети.
Перекресток улиц Александра Невского и 4-й Советской в Иркутске будет закрыт для проезда с 10 июля по 20 августа. Это связано с проведением ремонта участка тепловой сети. Объезд будет осуществляться по параллельным улицам. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Напомним, проезд по улице Красных Мадьяр на участке от Седова до 25-го Октября в Иркутске будет закрыт до 21 июля. Это связано с проведением аварийных земляных работ по ремонту канализационных сетей.