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06:33 (мск), источник: VLADNEWS

Жара толкает приморцев на экстремальное купание

Уссурийцам, как оказалось, купаться не советуют вообще.

Источник: VLADNEWS

Летняя жара толкает приморцев на купание в опасных местах, сообщает РИА VladNews. Так, в городе Уссурийск половина жителей даже не понимает, почему купание на озере Солдатском запрещено — и использует табличку с запретом в качестве вешалки для одежды — чтобы та не пачкалась на земле:

Однако озеро Солдатское в Уссурийском городском округе, как и озеро Дубовый ключ, не прошло лабораторный анализ Роспотребнадзора на лето-2017 по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим показателям. Где при этом уссурийцам купаться все же можно — непонятно, так как в «белый» список пляжей надзорного ведомства Уссурийск вообще не попал.

Правда, жители города в большинстве своем не обращают внимание на «какую-то» табличку — и спокойно купаются в уверенности, что «Солдатские ненамного хуже тех же Лотосов, того же Васильевского», «Если купание запрещено, то администрация пляжа имеет право не держать в штате спасателя! Вот поэтому и ставят таблички! Все просто», «Это адаптация организма», «Пол Уссурийска там перекупалось… ничего, живы» и т. п.

Тем не менее, жара около 30 градусов и выше, которая часто донимает жителей Приморья в последние дни, толкает приморцев в ближайшие водоемы, где традиционно купались многие поколения. Об ухудшении экологии при этом никто не вспоминает.

Вместе с тем, купание в ближайших водоемах доступно жителям далеко не всех районов края. Повторяем «белый» список пляжей в крае:

Владивостокский ГО: в районе ст. Санаторная, островные территории о. Попов (б. Старка, б. Пограничная), о. Русский (б. Воевода, б. Аякс в районе пляжа ООО «Томь», б. Чернышева м. Вятлино, м. Ахлестышева, б. Парис), о. Рейнеке;.

Артемовский ГО: б. Малая Тавайза, б. Муравьиная;.

Находкинский ГО: б. Прогулочная, б. Подосенова, б. Отрада, б. Козино, б. Попова, оз. Ливадийское, б. Стрельбище;.

Партизанский МР: б. Триозерье, б. Шепалова, б. Лашкевича, залив Восток в районе оз. Лебединого;.

Лазовский МР: б. Соколовка, б. Петрова;.

Ольгинский МР: б. Северная, б. Тихая гавань;.

Дальнегорский ГО: б. Рудная, б. Лидовка;.

Кавалеровский МР: б. Зеркальное, б. Сивуч.

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