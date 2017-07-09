Жара толкает приморцев на экстремальное купание
Уссурийцам, как оказалось, купаться не советуют вообще.
Уссурийцам, как оказалось, купаться не советуют вообще.
Летняя жара толкает приморцев на купание в опасных местах, сообщает РИА VladNews. Так, в городе Уссурийск половина жителей даже не понимает, почему купание на озере Солдатском запрещено — и использует табличку с запретом в качестве вешалки для одежды — чтобы та не пачкалась на земле:
Однако озеро Солдатское в Уссурийском городском округе, как и озеро Дубовый ключ, не прошло лабораторный анализ Роспотребнадзора на лето-2017 по микробиологическим,
Правда, жители города в большинстве своем не обращают внимание на «какую-то» табличку — и спокойно купаются в уверенности, что «Солдатские ненамного хуже тех же Лотосов, того же Васильевского», «Если купание запрещено, то администрация пляжа имеет право не держать в штате спасателя! Вот поэтому и ставят таблички! Все просто», «Это адаптация организма», «Пол Уссурийска там перекупалось… ничего, живы»
Тем не менее, жара около 30 градусов и выше, которая часто донимает жителей Приморья в последние дни, толкает приморцев в ближайшие водоемы, где традиционно купались многие поколения. Об ухудшении экологии при этом никто не вспоминает.
Вместе с тем, купание в ближайших водоемах доступно жителям далеко не всех районов края. Повторяем «белый» список пляжей в крае:
Владивостокский ГО: в районе ст. Санаторная, островные территории о. Попов (б. Старка, б. Пограничная), о. Русский (б. Воевода, б. Аякс в районе пляжа ООО «Томь», б. Чернышева м. Вятлино, м. Ахлестышева, б. Парис), о. Рейнеке;.
Артемовский ГО: б. Малая Тавайза, б. Муравьиная;.
Находкинский ГО: б. Прогулочная, б. Подосенова, б. Отрада, б. Козино, б. Попова, оз. Ливадийское, б. Стрельбище;.
Партизанский МР: б. Триозерье, б. Шепалова, б. Лашкевича, залив Восток в районе оз. Лебединого;.
Лазовский МР: б. Соколовка, б. Петрова;.
Ольгинский МР: б. Северная, б. Тихая гавань;.
Дальнегорский ГО: б. Рудная, б. Лидовка;.
Кавалеровский МР: б. Зеркальное, б. Сивуч.