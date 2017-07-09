Сильнейшую жару и пыльные бури прогнозируют в регионах Казахстана

Сильнейшую жару и пыльные бури прогнозируют в регионах Казахстана

На большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода, местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, на севере и востоке возможен град.