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07:07 (мск), источник: Nur.kz

Сильнейшую жару и пыльные бури прогнозируют в регионах Казахстана

На большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода, местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, на севере и востоке возможен град.

Источник: Nur.kz

На юге и юго-востоке республики ожидается жаркая погода без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

В Северо-Казахстанской, днем в Акмолинской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с, возможен град.

В Костанайской, Актюбинской, днем в Карагандинской областях местами ожидается ветер 15−20 м/с.

В Кызылординской области днем ожидается ветер 15−20 м/с с пыльной бурей.

Днем в Алматинской, Южно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.

В Жамбылской, Кызылординской, местами в Карагандинской и Восточно-Казахстанской области сохраняется очень сильная жара.

В Кызылординской, местами в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской областях местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы днем 36 градусов, ясно.

В Астане днем 27 градусов, частично облачно.

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