Сильнейшую жару и пыльные бури прогнозируют в регионах Казахстана
На большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода, местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, на севере и востоке возможен град.
На большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода, местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, на севере и востоке возможен град.
На юге и
В
В Костанайской, Актюбинской, днем в Карагандинской областях местами ожидается ветер 15−20 м/с.
В Кызылординской области днем ожидается ветер 15−20 м/с с пыльной бурей.
Днем в Алматинской,
В Жамбылской, Кызылординской, местами в Карагандинской и
В Кызылординской, местами в
В Алматы днем 36 градусов, ясно.
В Астане днем 27 градусов, частично облачно.