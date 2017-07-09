Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп устал бояться и взял курс на Москву
Может ли бег сделать человека здоровым и счастливым: опрос
Дмитрий Шепелев показал подросшего сына
Россиян лишили возможности снизить налог на недвижимость
Россиянин во время полета ударил стюардессу
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии Фермер превратил поле в инсталляцию накануне саммита G20
СМИ: Подарок для Путина — такое в ЕС было только однажды
Песков — США: Терпение на исходе
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Вашингтон не видит смысла бороться за Украину - СМИ о коррупции
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
Александр Овечкин и Анастасия Шубская устроили шикарную свадьбу
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
Внучка Ротару покорила Париж естественной красотой - СМИ
Друг Леонтьева поведал о его особняке в США - СМИ
В России массово закрываются агентства недвижимости
5 способов сэкономить на обоях
Фоторепортажи
12Щиты Венесуэлы
9В Китае сошли два оползня
07:03 (мск), источник: Tengrinews

Несколько улиц в Астане перекроют на ремонт

На ряде улиц Астаны будет перекрыто движение автомобильного транспорта, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Источник: Tengrinews

«По сообщению Управления автомобильных дорог города Астаны, в рамках проведения среднего ремонта автомобильных дорог в столице планируется частичное перекрытие движения автотранспорта», — отмечается в информации.

В частности, с 9 по 31 июля ожидается перекрытие движения на улице Б. Бейсекбаева, участок от улицы Тархана до проспекта Абая.

С 10 по 23 июля будет перекрыто движение на улице А. Ахматовой, участок от улицы Күйші Дина до улицы А. Петрова.

В период с 10 по 30 июля будет перекрыта улица Ақбидай на участке от Кеменгерулы до улицы Оңдирис.

А также с 10 по 30 июля — улица Окжетпес на участке от К. Байсеитовой до улицы Ш. Бейсековой.

«Управление рекомендует жителям и гостям столицы заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города», — заключили в акимате.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Огромная рука с жестом &quot;ОК&quot; появилась в Астане
В Белом доме рассказали о результатах встречи Путина и Трампа
Макрон рассказал о новой фазе в отношениях с Россией
Россия классифицировала запущенную 4 июля северокорейскую ракету
Меркель прокомментировала замену Трампа его дочерью на G20
Китай прекратил военные контакты с КНДР
Латвия обнаружила российские военные корабли возле своих границ
Рок-фестиваль «Нашествие» «утонул» в грязи (фото)
Спорт
«Спартаку» вручили медали за победу в чемпионате России Во время церемонии награждения главный тренер красно-белых Массимо Каррера демонстративно убрал медаль в карман
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В Петербурге начался «ресторанный бум»
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь