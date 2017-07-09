Несколько улиц в Астане перекроют на ремонт
На ряде улиц Астаны будет перекрыто движение автомобильного транспорта, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.
На ряде улиц Астаны будет перекрыто движение автомобильного транспорта, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.
«По сообщению Управления автомобильных дорог города Астаны, в рамках проведения среднего ремонта автомобильных дорог в столице планируется частичное перекрытие движения автотранспорта», — отмечается в информации.
В частности, с 9 по 31 июля ожидается перекрытие движения на улице Б. Бейсекбаева, участок от улицы Тархана до проспекта Абая.
С 10 по 23 июля будет перекрыто движение на улице А. Ахматовой, участок от улицы Күйші Дина до улицы А. Петрова.
В период с 10 по 30 июля будет перекрыта улица Ақбидай на участке от Кеменгерулы до улицы Оңдирис.
А также с 10 по 30 июля — улица Окжетпес на участке от К. Байсеитовой до улицы Ш. Бейсековой.
«Управление рекомендует жителям и гостям столицы заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города», — заключили в акимате.