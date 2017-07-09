Несколько улиц в Астане перекроют на ремонт

Источник: Tengrinews

«По сообщению Управления автомобильных дорог города Астаны, в рамках проведения среднего ремонта автомобильных дорог в столице планируется частичное перекрытие движения автотранспорта», — отмечается в информации.

В частности, с 9 по 31 июля ожидается перекрытие движения на улице Б. Бейсекбаева, участок от улицы Тархана до проспекта Абая.

С 10 по 23 июля будет перекрыто движение на улице А. Ахматовой, участок от улицы Күйші Дина до улицы А. Петрова.

В период с 10 по 30 июля будет перекрыта улица Ақбидай на участке от Кеменгерулы до улицы Оңдирис.

А также с 10 по 30 июля — улица Окжетпес на участке от К. Байсеитовой до улицы Ш. Бейсековой.