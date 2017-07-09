Кабинка для новобрачных появилась на колесе обозрения в Хабаровске

«Открытие бесплатной кабинки для молодых обсуждалось с владельцами колеса еще с февраля этого года. Уладив все нюансы, мы решили провести торжество в День любви, семьи и верности. Сначала мы планировали перевязать кабину красной ленточкой, чтобы молодожены перед поездкой ее разрезали, но потом от этой идеи отказались, чтобы до 14:00 другие новобрачные смогли сделать бесплатный заезд. До официального открытия “свадебный круг” сделали четыре пары. Если будет интерес, владельцы колеса обозрения обещали сделать это традицией», — рассказал начальник информационно-аналитического отдела комитета по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края Эдуард Бордовский.