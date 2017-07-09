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07:00 (мск), источник: Губерния онлайн

Кабинка для новобрачных появилась на колесе обозрения в Хабаровске

Прокатиться на аттракционе молодожены могут бесплатно.

Источник: Губерния онлайн

На колесе обозрения, которое находится на хабаровской набережной, теперь есть специальная кабинка для новобрачных. Ее торжественно открыли накануне, 8 июля, в День семьи, любви и верности, сообщает портал «Губерния».

До конца 2017 года молодоженов будут катать на колесе обозрения бесплатно. В правительстве края считают, что это станет городской традицией.

«Открытие бесплатной кабинки для молодых обсуждалось с владельцами колеса еще с февраля этого года. Уладив все нюансы, мы решили провести торжество в День любви, семьи и верности. Сначала мы планировали перевязать кабину красной ленточкой, чтобы молодожены перед поездкой ее разрезали, но потом от этой идеи отказались, чтобы до 14:00 другие новобрачные смогли сделать бесплатный заезд. До официального открытия “свадебный круг” сделали четыре пары. Если будет интерес, владельцы колеса обозрения обещали сделать это традицией», — рассказал начальник информационно-аналитического отдела комитета по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края Эдуард Бордовский.

Собеседник добавил, что после поездки на аттракционе новобрачных должна была катать карета с кучером.

«Повозку нам предоставили спонсоры мероприятия. Но погода внесла свои коррективы — из-за жары лошади стало плохо, поэтому только одной паре повезло прокатиться в карете», — сказал Эдуард Бордовский.

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Кабинка для новобрачных появилась на колесе обозрения в Хабаровске
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