Кабинка для новобрачных появилась на колесе обозрения в Хабаровске
Прокатиться на аттракционе молодожены могут бесплатно.
Прокатиться на аттракционе молодожены могут бесплатно.
На колесе обозрения, которое находится на хабаровской набережной, теперь есть специальная кабинка для новобрачных. Ее торжественно открыли накануне, 8 июля, в День семьи, любви и верности, сообщает портал «Губерния».
До конца 2017 года молодоженов будут катать на колесе обозрения бесплатно. В правительстве края считают, что это станет городской традицией.
«Открытие бесплатной кабинки для молодых обсуждалось с владельцами колеса еще с февраля этого года. Уладив все нюансы, мы решили провести торжество в День любви, семьи и верности. Сначала мы планировали перевязать кабину красной ленточкой, чтобы молодожены перед поездкой ее разрезали, но потом от этой идеи отказались, чтобы до 14:00 другие новобрачные смогли сделать бесплатный заезд. До официального открытия “свадебный круг” сделали четыре пары. Если будет интерес, владельцы колеса обозрения обещали сделать это традицией», — рассказал начальник
Собеседник добавил, что после поездки на аттракционе новобрачных должна была катать карета с кучером.
«Повозку нам предоставили спонсоры мероприятия. Но погода внесла свои коррективы —