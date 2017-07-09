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09:46 (мск), источник: СуперОмск

В омских Нефтяниках жалуются на жуткую вонь

В Омске вновь жалуются на сторонний запах в воздухе.

Утверждается, что примеси чувствуются в Нефтяниках, что в Советском округе Омска. Сообщение опубликовано в воскресенье, 9 июля.

«Анонимно. В Нефтяниках сейчас жуткая вонь, запах как будто с мясокомбината. Дышать нечем, куда смотрят власти? Зачем травят людей…», — говорится в группе «ЧП Омск» соцсети «ВКонтакте».

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Что примечательно, автор пожелал скрыть свою личность, что сразу же подметили другие пользователи, намекнув на возможный «информационный вброс» по актуальной для Омска теме.

Другие же пользователи утверждают, что запах чувствуется на Левом берегу и в Амурском поселке.

Вполне вероятно, запах чувствуется из-за штиля. Судя по прогнозам синоптиков, ветер появится в Омске только к 12 часам.

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