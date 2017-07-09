Знаменитый плот Кон-Тики приплывет в Новосибирск

10-го июля в Новосибирск приедут участники международной исследовательской экспедиции имени Тура Хейердала.

« 10—19 июля в Новосибирске пройдут мероприятия в рамках Международной исследовательской экспедиции, посвященной 70-летию знаменитого путешествия Тура Хейердала на плоту “Кон-Тики” через Тихий океан, а также Году экологии в России и 80-летию Новосибирской области,» — уточняет пресс-цент мэрии Новосибирска.

Организаторами проекта выступают сын знаменитого путешественника — океанолог Тур Хейердал-младший, Русское географическое общество, новосибирский туристический клуб «Кон-Тики», фонд «Ваагн и Асмик Овнанян» и общественная организация «Фонд дружбы Новосибирск — Ереван». Экспедиция проходит под патронажем правительства Новосибирской области и мэрии Новосибирска.

Представители новосибирского клуба «Кон-Тики» встретят участников международной исследовательской экспедиции 10 июля в школе № 11, расскажут о водных походах по Иссык-Кулю, Азовскому и Каспийскому морям, Волге, Дону, Селенге, которые за 42-летнюю историю клуба уже превратились в легенды поколений. Свыше 5000 школьников и студентов посетили клуб в разные годы.