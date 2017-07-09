Знаменитый плот Кон-Тики приплывет в Новосибирск
Юбилей знаменитого путешествия через Тихий океан — 70 лет отметят в центре Сибири.
Юбилей знаменитого путешествия через Тихий океан — 70 лет отметят в центре Сибири.
10-го июля в Новосибирск приедут участники международной исследовательской экспедиции имени Тура Хейердала.
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Организаторами проекта выступают сын знаменитого путешественника — океанолог Тур
Представители новосибирского клуба «Кон-Тики» встретят участников международной исследовательской экспедиции 10 июля в школе № 11, расскажут о водных походах по
Сегодня Новосибирск готовится к приезду юных исследователей 12−17 лет из Чехии, Армении, США и Ливана. Многие из них серьезно увлекаются изучением экологии и географии, истории и этнографии, ведут научные проекты. В экспедиции участвуют шесть ребят из разных школ Новосибирска.