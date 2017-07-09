Опасные пляжи Затоки: граждане Молдовы остаются без денег и машин

Источник: Sputnik.md

Многие граждане Молдовы выбирают для летнего отдыха пляжи Украины. Близко, а самое главное — дешево — можно рвануть в Одессу даже на выходные и неплохо провести время. Правда, прежде чем отправиться в страну-соседку, стоит иметь в виду, что не на всех пляжах Украины можно будет искупаться.

К примеру, как заявляют эксперты при министерстве здравоохранения Украины, по итогам проведенного лабораторного анализа проб морской воды центральный пляж Затоки, а также базы отдыха «Шелковик» в Солнечном районе Затоки и «Кобзарь» Лиманского района этого населенного пункта не рекомендованы для отдыха. Вода попросту не соответствует санитарным нормам. От купания там лучше воздержаться.

Следить за состоянием пляжей страны соседки можно и онлайн. На сайте Центра общественного здоровья при минздраве Украины есть интерактивная карта, на которой обозначены опасные для купания пляжи и зоны отдыха. Правда, обновление информации происходит лишь раз в неделю. Разработчики же утверждают, что, воспользовавшись этим приложением, можно найти информацию о нерекомендованных для купания пляжах и зонах отдыха южных областей Украины, которые имеют выход на морское побережье, и Киева.

«Качество воды в пределах этих пляжей и рекреационных зон не соответствует стандарту на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактоположительные кишечные палочки)», — отмечено на сайте.

Но самое неприятное, с чем можно столкнуться, отправляясь на отдых в Украину, — это то, что оттуда можно вернуться абсолютно без всего. И это не просто слова, а горькая реальность. Совсем недавно несколько граждан Молдовы, отправившихся на отдых в Затоку, остались без автомобилей, документов, денег и других ценных вещей. В первую же вечер отдыха наших соотечественников нагло обокрали, оставив их ни с чем.

Как рассказал Николае Шойту на своей странице в соцсети Facebook, на днях несколько его знакомых отправились на море в Затоку. Их встретила женщина, у которой они должны были остановиться.

«Это было уже за 20.00. Разместившись, они отправились на море, оставив автомобили (Dacia и Chevrolet) во дворе, а все вещи в комнате. Когда они вернулись, а это было около трех ночи, то обнаружили, что машин нет и все вещи украдены (мобильные телефоны, деньги…), а также документы водителей (паспорта, водительские права, документы на авто). У других документы не украли», — отметил мужчина.

По его словам, дверь в комнату не была взломана, а открыта ключом. Машины тоже были открыты ключами, которые остались в комнате и были найдены ворами.

Поразила пострадавших и реакция полиции, которая встретила их с равнодушием. Представители правоохранительных органов заявили гражданам Молдовы: «Зачем вы пришли… Вы что, не знаете, что украдут…».

По его словам, за последние два-три года в данном регионе угнали 27 автомобилей. Ежедневные кражи происходили в Грибовке (Ильичевск).