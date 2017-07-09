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09:45 (мск), источник: PROUFU.ru

На дорогах Уфы заметили молодую пару на необычном транспорте

8 июля, в День семьи, любви и верности, в Уфе была замечена молодая пара, которая передвигалась на весьма необычном транспорте. Фото попали в паблик БашДТП.

Очевидцы сфотографировали креативную парочку в микрорайоне Сипайлово. По фото видно, что они заезжают в ресторан быстрого питания. Видимо, очень сильно проголодались.

Комментаторы под фото оставили много позитивных отзывов. Некоторые предположили, что такую «машину» молодым подарили в честь семейного праздника.

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