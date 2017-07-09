О чем следует помнить отдыхающим на Иссык-Куле

Источник: Sputniknews.kz

В группу риска входят:

люди с сахарным диабетом

страдающие гипертонической болезнью

страдающие кожными заболеваниями

те, кто недавно перенес серьезную операцию или химиотерапию

беременные (особенно в первом и третьем триместре)

Главные опасности, которые подстерегают плескающихся в воде граждан.

1. Ультрафиолет. Это не прямые солнечные лучи, а волны, так что под зонтиком вы от них не спасетесь. Ультрафиолетовое излучение особенно противопоказано беременным из-за вредного воздействия на плод. Оно также считается одной из причин развития кожных новообразований — проще говоря, рака. Особенно следует поостеречься людям, у которых много родинок либо они довольно большие.

2. Солнечные ожоги. Лечение ожогов очень простое — надо прикладывать к ним прохладные компрессы. Однако это не значит, что пораженное место можно намазывать сметаной или растирать водкой! Сметана растечется по телу жирной пленкой и не даст лишнему теплу покинуть его — ожог лишь усугубится. Спирт действует еще хуже: он высушивает кожу, на ней образуются ранки и трещины. Хороший способ подлечить ожоги — наложить на них кашицу из перемолотых огурцов. Сгодится и картофель. Но предварительно надо как следует охладить пораженное место под прохладной проточной водой.

3. Тепловой удар. Он опасен не столько для взрослых, сколько для детей. Представьте следующую ситуацию: малыш резвится на солнышке, затем начинает капризничать, а после резко устает и засыпает. Практика показывает, что он может и не проснуться. Как оказать первую помощь пострадавшему? Его надо перенести в прохладное помещение и понемногу давать прохладное (не ледяное!) питье. Кроме того, следует положить на голову смоченное полотенце. И обязательно вызовите врача.

4. Переохлаждение. Казалось бы, парадокс: ну какое переохлаждение может быть на Иссык-Куле в летнюю жару? Однако все знают, как сильно «скачет» температура на озере в зависимости от времени суток. Если днем солнышко и +30, то вечером вполне может начаться гроза с сильным ветром, а столбик термометра упадет до +10.

5. Судороги в воде. Повезет, если вы будете плавать на мелководье и сможете самостоятельно выбраться на берег. Достаточно аккуратно порастягивать мышцу — и боль пройдет. Гораздо хуже, если вас сведет судорогой на значительной глубине. В этом случае поможет булавка, которую следует взять с собой — верю, что вы очень предусмотрительный человек. Просто воткните иглу в мышцу и попытайтесь позвать на помощь.

6. Прыжки с пирса. Если разгоряченный под солнцем человек прыгнет в холодную воду, его сосуды могут так сжаться, что он просто потеряет сознание и при неблагоприятных условиях утонет. Поэтому перед прыжком нужно немного остыть.