Экстренное предупреждение объявили в Приморье из-за надвигающегося циклона

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 9 июля, PrimaMedia.

МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с сильными дождями и штормовым ветром, ожидающимися ночью и днем 11 июля в южной половине края. Эксперты ожидают возникновение чрезвычайных ситуаций: подтопление территорий, увеличение числа ДТП, нарушение в работе системы ЖКХ и другие, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

По данным Приморского УГМС, в связи с ожидаемой активизацией фронтальных разделов над территорией Приморского края ночью и днем 11 июля в городе Владивосток и в крае (Артемовский ГО, Находкинский ГО, ЗАТО Большой Камень, ЗАТО г. Фокино, Надеждинский, Хасанский, Лазовский, Партизанский, Шкотовский районы) ожидаются ливневые дожди с грозами (15−40 мм), местами очень сильные с количеством осадков 50 мм и более за 12 часов и менее. Возможна гроза и усиление ветра до 15−20 метров в секунду.

При изменении синоптической ситуации будут даны уточнения штормового предупреждения.