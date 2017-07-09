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08:08 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Экстренное предупреждение объявили в Приморье из-за надвигающегося циклона

В южной половине края ожидаются очень сильные дожди и штормовой ветер.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 9 июля, PrimaMedia.

МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с сильными дождями и штормовым ветром, ожидающимися ночью и днем 11 июля в южной половине края. Эксперты ожидают возникновение чрезвычайных ситуаций: подтопление территорий, увеличение числа ДТП, нарушение в работе системы ЖКХ и другие, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

По данным Приморского УГМС, в связи с ожидаемой активизацией фронтальных разделов над территорией Приморского края ночью и днем 11 июля в городе Владивосток и в крае (Артемовский ГО, Находкинский ГО, ЗАТО Большой Камень, ЗАТО г. Фокино, Надеждинский, Хасанский, Лазовский, Партизанский, Шкотовский районы) ожидаются ливневые дожди с грозами (15−40 мм), местами очень сильные с количеством осадков 50 мм и более за 12 часов и менее. Возможна гроза и усиление ветра до 15−20 метров в секунду.

При изменении синоптической ситуации будут даны уточнения штормового предупреждения.

Возможно увеличение количества ДТП на трассах местного и федерального значения, подтопление дождевыми водами населённых пунктов в результате неисправностей дренажной системы и ливневых канализаций, подъём уровня воды на малых реках края, с подтоплением поддворий и сельхозугодий и хозяйственных построек, расположенных в низменных участках, аварии на линиях электропередач, затруднения в работе восстановительных бригад, нарушения в работе ЖКХ, нарушения электроснабжения в связи с падением деревьев на провода, обрушение слабоукрепленных широкоформатных конструкций.

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