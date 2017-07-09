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09:46 (мск), источник: АиФ Красноярск

Кубок чемпионата мира по футболу-2018 привезут в Красноярск

Красноярцы получат уникальную возможность увидеть главный трофей планеты своими глазами.

В Красноярск привезут Кубок чемпионата мира по футболу-2018, сообщили в пресс-службе Крайспорта.

Главный трофей планеты проедет по 24 городам России и более 50 странам мира. За 123 дня Кубок преодолеет 26 000 км. Маршрут трофея будет проходить по территории, на которой живут более 40 млн человек. Первым городом, который встретит легендарную награду, станет Красноярск. Официальная церемония старта тура состоится в сентябре этого года в Москве, затем Кубок привезут в столицу нашего края. В каждом городе трофей будет выставляться в специальных шатрах, где увидеть и сфотографировать его смогут все желающие. В настоящее время рассматриваются различные площадки, и в ближайшее время будет определено место для проведения этого события.

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