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15:07 (мск), источник: РИА Новости

Трамп тщетно пытался надеть на солдата фуражку

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп безуспешно попытался помочь военнослужащему, потерявшему фуражку из-за порывов ветра.

Трамп подходил к борту вертолета Корпуса морской пехоты США, когда увидел, что у одного из солдат ветер сорвал с головы форменную фуражку. Солдат по регламенту оставался неподвижным и держал руки по швам.

Президент поднял фуражку и надел военному на голову. Однако ветер тут же снова сорвал головной убор, и Трампу пришлось снова его ловить.

Во время загрузки произошла ошибка.

В результате американский лидер бросил свою затею, похлопал военного по плечу и поднялся на борт вертолета. Видео опубликовали различные американские СМИ, а затем оно стало расходиться по социальным сетям. Большинство американцев одобрили попытку президента помочь, лестного комментария он удостоился даже от CNN, с которым у Трампа непростые отношения.

Комментарии
2
Сергей Костенко
При виде Пети - солдаты в обморок падали...
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Дмитрий IV
А наш Никитку в животик целовал, Трампу еще расти да расти))
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