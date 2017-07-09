Трамп тщетно пытался надеть на солдата фуражку

Трамп подходил к борту вертолета Корпуса морской пехоты США, когда увидел, что у одного из солдат ветер сорвал с головы форменную фуражку. Солдат по регламенту оставался неподвижным и держал руки по швам.

Президент поднял фуражку и надел военному на голову. Однако ветер тут же снова сорвал головной убор, и Трампу пришлось снова его ловить.