Движение на Тверской улице в Москве открыто для автомобилистов раньше срока

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Работы по прокладке кабельной канализации в рамках программы «Моя улица» на участке Тверской от Пушкинской площади до Маяковской завершили раньше срока. Об этом сообщил в воскресенье журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Завершающий этап прокладки кабельных коммуникаций на этом участке планировалось провести за двое суток. Движение для автомобилей было перекрыто с 00:01 мск 8 июля и должно было возобновиться в ночь с 9 на 10 июля.

«Завершающие работы по прокладке кабельных коммуникаций на участке Тверской улицы от Пушкинской до Маяковской площади проведены в более сжатые сроки, чтобы минимизировать неудобства для москвичей», — сказал Бирюков.

Он отметил, что в работах было задействовано почти 600 сотрудников комплекса городского хозяйства Москвы и порядка 250 единиц техники.

По словам заммэра, перекрытие Тверской было необходимо для соединения труб кабельной канализации, которые проходят вдоль улицы с каждой стороны. Работы проводились одновременно на всем участке от Пушкинской до Маяковской.