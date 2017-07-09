Бабушка из Башкирии становится популярным вайнером при помощи своей внучки — видео
УФА, 9 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Бабушка из Буздякского района становится популярным вайнером.
УФА, 9 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Бабушка из Буздякского района становится популярным вайнером.
У 69-летней
Кроме того, артистичная бабушка вместе с такими же пожилыми соседками активно принимает участие вместе в съёмках ироничных деревенских историй, порой сама их и придумывает. Женщина в преклонном возрасте знает, что такое хэштэги, общается с подписчиками в прямом эфире, поет вместе с внучкой татарские песни. А в сентябре всех своих подписчиков
Сегодня Интернет — уже не только дело молодых, многие бабушки и дедушки становятся блогерами.
Например, у Гульжамал Мухитденовой из Казахстана количество подписчиков Инстаграме уже больше 13 тысяч. Лена Токсанбаева в свои 80-лет отправилась в путешествие со своей внучкой Айдын.
Фотографии
Марьям Амраева вместе с внуком снимают ситуативные видео и читают рэп, находя темы из своей повседневной жизни. А 90-летняя пенсионерка из Магнитогорска Раиса Гладских в профиле в Instagram, делится своими воспоминаниями, вспоминая биографию, анализирует нынешнюю жизнь.