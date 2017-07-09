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09:58 (мск), источник: ИА Башинформ

Бабушка из Башкирии становится популярным вайнером при помощи своей внучки — видео

УФА, 9 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Бабушка из Буздякского района становится популярным вайнером.

У 69-летней Таслима-апа есть профиль в Instagram, куда она при помощи своей внучки — начинающей певицы Гульдарии Гиззатулиной, выкладывает короткие видеоролики (вайны), показывающие какие-то моменты из повседневной деревенской жизни. Она рассказывает, как готовить суп из крапивы или борщевика, собирать грибы, какие растения и деревья полезны для здоровья.

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Кроме того, артистичная бабушка вместе с такими же пожилыми соседками активно принимает участие вместе в съёмках ироничных деревенских историй, порой сама их и придумывает. Женщина в преклонном возрасте знает, что такое хэштэги, общается с подписчиками в прямом эфире, поет вместе с внучкой татарские песни. А в сентябре всех своих подписчиков Таслима-апа приглашает на свой 70-летний юбилей.

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Сегодня Интернет — уже не только дело молодых, многие бабушки и дедушки становятся блогерами.

Например, у Гульжамал Мухитденовой из Казахстана количество подписчиков Инстаграме уже больше 13 тысяч. Лена Токсанбаева в свои 80-лет отправилась в путешествие со своей внучкой Айдын.

Фотографии апашки-путешественницы на фоне Лувра и других знаменитых достопримечательностей произвели настоящий фурор в сети. Популярности своей бабушке прибавил еще один внук из Казахстана, увлекающийся рэпом Дильшод Ибрагимов.

Марьям Амраева вместе с внуком снимают ситуативные видео и читают рэп, находя темы из своей повседневной жизни. А 90-летняя пенсионерка из Магнитогорска Раиса Гладских в профиле в Instagram, делится своими воспоминаниями, вспоминая биографию, анализирует нынешнюю жизнь.

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