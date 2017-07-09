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09:58 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Движение через пункт пропуска «Бобровники» 9 июля ограничат из-за операции по обезвреживанию бомбы

9 июля въехать в Белосток со стороны пункта пропуска Бобровники нельзя будет с 12 до 16 часов. В городе нашли бомбу времен Второй мировой войны весом 500 килограммов, а сегодня пройдет операция по ее обезвреживанию. Эвакуируют 10 тысяч местных жителей.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Об ограничении движения транспорта в районе пункта пропуска Бобровники сообщил старший офицер отделения информации и пропаганды Гродненской пограничной группы Михаил Скорина, передает ГПК.

«По информации пограничной службы Польши, в воскресенье с 12.00 до 17.00 будут проводиться ремонтные работы на автодороге от пункта пропуска “Бобровники” (с белорусской стороны пункт пропуска “Берестовица”) до Белостока. Госпогранкомитет просит учитывать данную информацию при планировании поездок за границу».

Бомбу нашли рабочие, которые занимались ремонтом дороги на улице Циолковского в Белостоке 6 июля. Это снаряд времен Второй мировой войны весом полтонны, 220 из которых — это взрывчатка. Это самая крупная бомба, найденная в этом регионе. Радиус поражения ее при взрыве больше километра.

Строители тут же вызвали полицию, а они — военных саперов.

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