Кустурица считает Путина хорошим человеком и другом Сербии
По словам кинорежиссера, с приходом российской лидера к власти «сербский народ почувствовал уважение к себе».
По словам кинорежиссера, с приходом российской лидера к власти «сербский народ почувствовал уважение к себе».
ПАРИЖ, 9 июля. /ТАСС/. Современная цивилизация стоит на пороге хаоса, который подпитывается действиями западных держав, но им не сломить Россию, президент которой — Владимир Путин — «хороший человек» и друг Сербии. Такое мнение сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица высказал в интервью французской газете Le Journal du dimanche, опубликованном в воскресенье.
Как подчеркнул Кустурица, он крайне обеспокоен нынешним состоянием человечества. «Я совсем не доверяю нашей цивилизации, которая никогда не ставится под сомнение. Мы сейчас переживаем ужасный период
Свой мрачный прогноз кинематографист отчасти связал с приходом к власти в США президента Дональда Трампа. «Я сам был против Хиллари Клинтон, потому что она бомбила мою страну. На Ближнем Востоке царит хаос, западные лидеры уничтожили режимы один за другим — это сама природа капитализма. Теперь они пытаются прийти в Россию, но это непросто. Наполеон там потерпел провал, Гитлер тоже, теперь вот Трамп», — заметил Кустурица.
Говоря о своем отношении к России, режиссер признал, что тепло относится к президенту РФ Владимиру Путину.
Да, он [Путин] — хороший человек. С его приходом к власти сербский народ почувствовал уважение к себе. Сегодня Запад представляет его [Путина], как дьявола, но это все вранье. Это честный человек, который хочет, чтобы его приняли на Западе.
«Трамп же, — продолжил он, — это некомпетентный человек, который совершает промах за промахом, подпитывает заговоры и натравливает страны друг против друга. При этом Франция тоже не безвинна — она продала оружия Катару и Саудовской Аравии на €13 миллиардов. Опасность повсюду».