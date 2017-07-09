Кустурица считает Путина хорошим человеком и другом Сербии

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ПАРИЖ, 9 июля. /ТАСС/. Современная цивилизация стоит на пороге хаоса, который подпитывается действиями западных держав, но им не сломить Россию, президент которой — Владимир Путин — «хороший человек» и друг Сербии. Такое мнение сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица высказал в интервью французской газете Le Journal du dimanche, опубликованном в воскресенье.

Как подчеркнул Кустурица, он крайне обеспокоен нынешним состоянием человечества. «Я совсем не доверяю нашей цивилизации, которая никогда не ставится под сомнение. Мы сейчас переживаем ужасный период из-за ошибок прошлого — со времен изобретения радио мы пробуем все возможные средства, чтобы контролировать друг друга. Нельзя перемотать фильм и стереть наши прошлые глупости — мы должны заплатить за это цену и смириться с последствиями: сейчас мы вступаем в стадию окончательного разрушения», — считает он.

Свой мрачный прогноз кинематографист отчасти связал с приходом к власти в США президента Дональда Трампа. «Я сам был против Хиллари Клинтон, потому что она бомбила мою страну. На Ближнем Востоке царит хаос, западные лидеры уничтожили режимы один за другим — это сама природа капитализма. Теперь они пытаются прийти в Россию, но это непросто. Наполеон там потерпел провал, Гитлер тоже, теперь вот Трамп», — заметил Кустурица.

Говоря о своем отношении к России, режиссер признал, что тепло относится к президенту РФ Владимиру Путину.

Да, он [Путин] — хороший человек. С его приходом к власти сербский народ почувствовал уважение к себе. Сегодня Запад представляет его [Путина], как дьявола, но это все вранье. Это честный человек, который хочет, чтобы его приняли на Западе. Эмир Кустурица Кинорежиссер и музыкант