Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Интимная пластика в Великобритании помолодела
СМИ сообщили о массовой внесудебной казни мирных жителей в Чечне
Ставки по ипотеке упали до минимума
Россиянин во время полета ударил стюардессу
Тайна исчезновения Амелии Эрхарт В 1937 году американская летчица пропала над Тихим океаном. Нашлось фото, которое (возможно) доказывает, что она не разбилась
СМИ: Подарок для Путина — такое в ЕС было только однажды
Песков —США о дипсобственности: Терпение на исходе
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
В Сирии замечен российский «Терминатор» в необычной защите – СМИ
СМИ: Беларусь захлестывает борьба с символикой РФ
Александр Овечкин и Анастасия Шубская устроили шикарную свадьбу
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
Внучка Ротару покорила Париж естественной красотой - СМИ
Друг Леонтьева поведал о его особняке в США - СМИ
Собянин показал будущие квартиры жителей хрущевок
Как больше не слышать соседей за стеной
Фоторепортажи
8ДТП в Баварии
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
13:23 (мск), источник: ТАСС

Кустурица считает Путина хорошим человеком и другом Сербии

По словам кинорежиссера, с приходом российской лидера к власти «сербский народ почувствовал уважение к себе».

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 9 июля. /ТАСС/. Современная цивилизация стоит на пороге хаоса, который подпитывается действиями западных держав, но им не сломить Россию, президент которой — Владимир Путин — «хороший человек» и друг Сербии. Такое мнение сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица высказал в интервью французской газете Le Journal du dimanche, опубликованном в воскресенье.

Персона
Эмир Кустурица

Как подчеркнул Кустурица, он крайне обеспокоен нынешним состоянием человечества. «Я совсем не доверяю нашей цивилизации, которая никогда не ставится под сомнение. Мы сейчас переживаем ужасный период из-за ошибок прошлого — со времен изобретения радио мы пробуем все возможные средства, чтобы контролировать друг друга. Нельзя перемотать фильм и стереть наши прошлые глупости — мы должны заплатить за это цену и смириться с последствиями: сейчас мы вступаем в стадию окончательного разрушения», — считает он.

Свой мрачный прогноз кинематографист отчасти связал с приходом к власти в США президента Дональда Трампа. «Я сам был против Хиллари Клинтон, потому что она бомбила мою страну. На Ближнем Востоке царит хаос, западные лидеры уничтожили режимы один за другим — это сама природа капитализма. Теперь они пытаются прийти в Россию, но это непросто. Наполеон там потерпел провал, Гитлер тоже, теперь вот Трамп», — заметил Кустурица.

Говоря о своем отношении к России, режиссер признал, что тепло относится к президенту РФ Владимиру Путину.

Да, он [Путин] — хороший человек. С его приходом к власти сербский народ почувствовал уважение к себе. Сегодня Запад представляет его [Путина], как дьявола, но это все вранье. Это честный человек, который хочет, чтобы его приняли на Западе.
Эмир Кустурица
Кинорежиссер и музыкант

«Трамп же, — продолжил он, — это некомпетентный человек, который совершает промах за промахом, подпитывает заговоры и натравливает страны друг против друга. При этом Франция тоже не безвинна — она продала оружия Катару и Саудовской Аравии на €13 миллиардов. Опасность повсюду».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Умер художник Илья Глазунов
Умер медиаменеджер Антон Носик
Умер художник Илья Глазунов
Умер Антон Носик
Умер художник Илья Глазунов
WP: за кибератакой на электростанции США стоят российские хакеры
Госсекретарь США Тиллерсон прибыл с визитом в Киев
Делегация России не стала голосовать по двум резолюциям ПА ОБСЕ
В Белом доме рассказали о результатах встречи Путина и Трампа
Белый дом ошибся в названиях постов лидеров Китая и Японии
Спорт
«Спартаку» вручили медали за победу в чемпионате России Во время церемонии награждения главный тренер красно-белых Массимо Каррера демонстративно убрал медаль в карман
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
5 способов сэкономить на обоях
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь