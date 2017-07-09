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14:34 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Дожди и грозы прогнозируют в Иркутске на предстоящей рабочей неделе

Температура воздуха будет колебаться от +21 до +26°C.

Метеорологи обещают дожди и грозы в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в среднем от +21 до +26°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 10 июля, малооблачно, небольшой дождь. Температура воздуха будет около +23°C. Ветер северо-западный, 3 м/с.

Во вторник, 11 июля, будет малооблачно, возможны небольшие дожди. Столбик термометра установится на отметке +24°C. Ветер юго-восточный, 3 м/с.

В среду, 12 июля, также малооблачно, дождь. Температура воздуха составит +21°C. Ветер северо-западный, 4 м/с.

В четверг, 13 июля, малооблачно, ожидается небольшой дождь. Столбик термометра покажет +26°C. Ветер юго-восточный, 4 м/с.

В пятницу, 14 июля, будет малооблачно, возможны небольшие дожди, грозы. За окном будет +24°C. Ветер западный, 4 м/с.

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