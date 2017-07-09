В Шымкенте пожарили яичницу на раскаленном асфальте
Житель Шымкента пожарил яичницу на раскаленном асфальте. Автор эксперимента утверждает, что в Шымкенте в этот день жара была под 50 градусов.
Житель Шымкента пожарил яичницу на раскаленном асфальте. Автор эксперимента утверждает, что в Шымкенте в этот день жара была под 50 градусов.
Видео эксперимента опубликовано на видеохостинге Youtube. Мужчина выносит два яйца и разбивает в сковородку, куда предварительно было налито масло. На видео видно, как скворчит раскаленное масло.
«Вот, пожалуйста, яичница готовится. Какая экономия газа», — шутит автор эксперимента.
Видео датировано 8 июля.
По данным Казгидромета, в воскресенье, 9 июля, температура в Шымкенте достигает отметки 42 градуса. Синоптики обещают, что уже в понедельник жара пойдет на спад.