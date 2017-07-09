Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия подала жесткий сигнал Трампу
5 бактерий, которые живут с нами каждый день
Путин и Трамп из-за личной встречи пропустили заседание G20
Названа цена самых дешевых апартаментов Москвы
Муж погибшей в РФ француженки потребовал 30 млн руб от "Внуково"
Тайна исчезновения Амелии Эрхарт В 1937 году американская летчица пропала над Тихим океаном. Нашлось фото, которое (возможно) доказывает, что она не разбилась
СМИ: Подарок для Путина — такое в ЕС было только однажды
Песков —США о дипсобственности: Терпение на исходе
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
Вашингтон не видит смысла бороться за Украину - СМИ о коррупции
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
Александр Овечкин и Анастасия Шубская устроили шикарную свадьбу
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
Внучка Ротару покорила Париж естественной красотой - СМИ
Друг Леонтьева поведал о его особняке в США - СМИ
Собянин показал будущие квартиры жителей хрущевок
Как больше не слышать соседей за стеной
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
9В Китае сошли два оползня
11:35 (мск), источник: Sputniknews.kz

В Шымкенте пожарили яичницу на раскаленном асфальте

Житель Шымкента пожарил яичницу на раскаленном асфальте. Автор эксперимента утверждает, что в Шымкенте в этот день жара была под 50 градусов.

Видео эксперимента опубликовано на видеохостинге Youtube. Мужчина выносит два яйца и разбивает в сковородку, куда предварительно было налито масло. На видео видно, как скворчит раскаленное масло.

«Вот, пожалуйста, яичница готовится. Какая экономия газа», — шутит автор эксперимента.

Видео датировано 8 июля.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным Казгидромета, в воскресенье, 9 июля, температура в Шымкенте достигает отметки 42 градуса. Синоптики обещают, что уже в понедельник жара пойдет на спад.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
переменная облачность
+22°
переменная облачность
760 мм рт. ст.
повышенное
73 %
высокая
5 м/с
слабый ветер
В Шымкенте пожарили яичницу на раскаленном асфальте
Умер Антон Носик
Умер художник Илья Глазунов
WP: за кибератакой на электростанции США стоят российские хакеры
Госсекретарь США Тиллерсон прибыл с визитом в Киев
Китай прекратил военные контакты с КНДР
В Белом доме рассказали о результатах встречи Путина и Трампа
Белый дом ошибся в названиях постов лидеров Китая и Японии
Спорт
«Спартаку» вручили медали за победу в чемпионате России Во время церемонии награждения главный тренер красно-белых Массимо Каррера демонстративно убрал медаль в карман
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
5 способов сэкономить на обоях
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь