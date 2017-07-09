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11:01 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Умер Антон Носик

Блогер Антон Носик умер сегодня ночью в возрасте 51 года. Об этом сообщили блогер Илья Варламов и член совета директоров «Ведомостей» Демьян Кудрявцев. По данным «Эха Москвы», причиной смерти блогера стал сердечный приступ.

Источник: РИА "Новости"

«У него произошла внезапная остановка сердца, больше ничего не известно. Это произошло у друзей на даче. Сейчас он находится в Мытищинском морге», — рассказала RT супруга Антона Носика.

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Антон Носик работал в Lenta.ru, «Газета.ру», «Вести», Newsru.com. Также приобрел известность благодаря блогу в «Живом журнале».

В 2016 году блогера оштрафовали на 300 тыс. руб. за опубликованную в октябре 2015 запись в ЖЖ о военном конфликте в Сирии под заголовком «Стереть Сирию с лица Земли». Антону Носику предъявили обвинение по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). Приговор блогеру вынесли с учетом смягчающих обстоятельств — отсутствия судимостей, наличия грамот, благодарностей и «исключительно положительных характеристик». Антон Носик свою вину не признал и в последнем слове просил оправдания или тюремного срока. В мае этого года блогер оспорил в Конституционном суде формулировку статьи об экстремизме.

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