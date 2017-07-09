Умер Антон Носик

«У него произошла внезапная остановка сердца, больше ничего не известно. Это произошло у друзей на даче. Сейчас он находится в Мытищинском морге», — рассказала RT супруга Антона Носика.

В 2016 году блогера оштрафовали на 300 тыс. руб. за опубликованную в октябре 2015 запись в ЖЖ о военном конфликте в Сирии под заголовком «Стереть Сирию с лица Земли». Антону Носику предъявили обвинение по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). Приговор блогеру вынесли с учетом смягчающих обстоятельств — отсутствия судимостей, наличия грамот, благодарностей и «исключительно положительных характеристик». Антон Носик свою вину не признал и в последнем слове просил оправдания или тюремного срока. В мае этого года блогер оспорил в Конституционном суде формулировку статьи об экстремизме.