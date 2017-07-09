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11:13 (мск), источник: РИА Новости

Умер художник Илья Глазунов

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Известный советский и российский художник Илья Глазунов скончался в возрасте 87 лет, сообщили РИА Новости в воскресенье в его окружении.

Источник: РИА "Новости"

«Илья Глазунов скончался сегодня ночью», — сказал РИА Новости источник в окружении художника.

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