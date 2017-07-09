Умер художник Илья Глазунов
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Известный советский и российский художник Илья Глазунов скончался в возрасте 87 лет, сообщили РИА Новости в воскресенье в его окружении.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Известный советский и российский художник Илья Глазунов скончался в возрасте 87 лет, сообщили РИА Новости в воскресенье в его окружении.
«Илья Глазунов скончался сегодня ночью», — сказал РИА Новости источник в окружении художника.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.