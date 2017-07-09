Госсекретарь США прибыл в Украину
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Киев. Его самолет приземлился в аэропорту «Борисполь».
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Киев. Его самолет приземлился в аэропорту «Борисполь».
Сегодня в Киеве президент Украины Петр Порошенко проведет встречу с ним и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
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Также вместе с государственным секретарем прибыл в Украину и недавно назначенный спецпредставитель США по Украине Курт Волькер. Говорить будут о территориальной целостности Украины, ходе реформ.