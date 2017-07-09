Госсекретарь США прибыл в Украину

Источник: УНИАН

Сегодня в Киеве президент Украины Петр Порошенко проведет встречу с ним и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в 13.00 состоится церемония встречи Порошенко и Тиллерсона. В 14.05 президент Украины и госсекретарь США проведут встречу с представителями СМИ.

Также вместе с государственным секретарем прибыл в Украину и недавно назначенный спецпредставитель США по Украине Курт Волькер. Говорить будут о территориальной целостности Украины, ходе реформ.