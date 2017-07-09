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11:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Умер художник Илья Глазунов

Российский художник-живописец Илья Глазунов умер на 88 году жизни, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его знакомых. Эту информацию ТАСС подтвердила супруга художника Инесса Орлова. По предварительным данным, отпевание Ильи Глазунова состоится в храме Христа Спасителя.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Первая выставка живописца прошла в начале февраля 1957 года в Центральном Доме работников искусств в Москве. C 1978 года Илья Глазунов преподавал в Московском художественном институте имени В. И. Сурикова. В 1981 году художник организовал и возглавил Всесоюзный музей декоративно-прикладного и народного искусства в Москве. С 1987 года господин Глазунов был ректором Российской академии живописи, ваяния и зодчества.

Художник создал несколько десятков работ, среди которых, в частности, серия картин на темы основных произведений Федора Достоевского (триптих «Легенда о Великом Инквизиторе»), панно «Вклад народов Советского Союза в мировую культуру и цивилизацию» (1980 год). Также написал серию портретов советских и иностранных политических и общественных деятелей и людей искусства — Сальвадора Альенде, Индира Ганди, Федерико Феллини, Джины Лоллобриджиды, Иннокентия Смоктуновского, космонавта Виталия Севастьянова, Леонида Брежнева.

Помимо этого Илья Глазунов создал оформление к постановкам нескольких опер («Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Николая Римского-Корсакова в Большом театре, «Князь Игорь» Александра Бородина и «Пиковая дама» Петра Чайковского в Берлинской опере), а также участвовал в реставрации и реконструкции зданий Московского Кремля, в том числе Большого Кремлевского Дворца.

Сегодня не стало Ильи Сергеевича Глазунова
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10:27 (мск)© Ньюстюб
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