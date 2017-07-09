Умер художник Илья Глазунов

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Первая выставка живописца прошла в начале февраля 1957 года в Центральном Доме работников искусств в Москве. C 1978 года Илья Глазунов преподавал в Московском художественном институте имени В. И. Сурикова. В 1981 году художник организовал и возглавил Всесоюзный музей декоративно-прикладного и народного искусства в Москве. С 1987 года господин Глазунов был ректором Российской академии живописи, ваяния и зодчества.

Художник создал несколько десятков работ, среди которых, в частности, серия картин на темы основных произведений Федора Достоевского (триптих «Легенда о Великом Инквизиторе»), панно «Вклад народов Советского Союза в мировую культуру и цивилизацию» (1980 год). Также написал серию портретов советских и иностранных политических и общественных деятелей и людей искусства — Сальвадора Альенде, Индира Ганди, Федерико Феллини, Джины Лоллобриджиды, Иннокентия Смоктуновского, космонавта Виталия Севастьянова, Леонида Брежнева.