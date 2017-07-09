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14:29 (мск), источник: "Российская газета"

Войсковая разведка ЗВО захватит и уничтожит штаб «противника»

Войсковые разведчики Западного военного округа, дислоцированные в Московской, Нижегородской и Ленинградской областях, приступили к отработке навыков ведения боя в зданиях, сообщает пресс-служба ЗВО.

В ходе занятий личный состав отработает тактику ведения боя в условиях ограниченного пространства как поодиночке, так и в составе малых тактических групп по два и три человека.

По легенде учений разведчики совершат нападение на штаб условного противника, захват стратегических документов и пленных. Для выполнения боевой задачи войсковые разведчики отработают приемы скрытого проникновения в помещения и нанесения огневого удара внутри зданий.

На полигоне, где проходят учения, оборудован специальный фанерный макет помещения. Сооружение спроектировано таким образом, чтобы за короткий промежуток времени можно было полностью поменять его внутреннюю планировку. Это позволяет военнослужащим выработать навыки быстрой ориентации в нестандартной обстановке.

Кроме того, в целях обеспечения безопасности занятий, стены макета имеют специальное покрытие, исключающее рикошет пуль.

Учения завершатся боевыми стрельбами по мишеням из различных видов оружия.

Округ сообщает, что к тренировкам привлечено около тысячи военнослужащих и свыше 200 единиц военной и специальной техники.

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