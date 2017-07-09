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13:11 (мск), источник: БЕЛТА

Численность населения в 15 городах Беларуси превышает 100 тыс

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 15 городах Беларуси численность населения превышает 100 тыс., сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Источник: БЕЛТА

Самым многочисленным по числу жителей является Минск — в столице проживают 1975 тыс. человек, или каждый пятый житель республики.

В Гомеле насчитывается 535 тыс. жителей, в Могилеве — 380 тыс., в Витебске — 370 тыс., в Гродно — 369 тыс., в Бресте — 344 тыс., в Бобруйске — 218 тыс., в Барановичах — 179 тыс., в Борисове — 143 тыс., в Пинске — 138 тыс., в Орше — 116 тыс., в Мозыре — 112 тыс., в Солигорске — 107 тыс., в Новополоцке — 102 тыс., в Лиде — 101 тыс. человек.

В крупных городах с численностью населения 100 тыс. и более человек сосредоточено около 70% всего городского населения.

Самым маленьким среди городов по численности является Дисна Витебской области (1,5 тыс. человек). Среди областей республики наиболее заселены Минская и Гомельская, в которых проживает почти 30% населения республики, среди районов — Минский (208,7 тыс. человек).

Три четверти населения Беларуси — горожане. На начало текущего года численность городского населения составила 7401 тыс. человек. Каждый четвертый житель республики проживает в сельской местности. На начало текущего года насчитывалось 2104 тыс. сельчан.

Как уже сообщалось БЕЛТА, численность населения Беларуси на начало текущего года составила 9505 тыс. человек. По этому показателю Беларусь занимает 92-е место в мире, 17-е место среди европейских государств, 6-е место среди стран СНГ.

По данным ООН, 11 июля 1987 года население Земли составило примерно 5 млрд человек. Этот день назван Днем пяти миллиардов (Five Billion Day). Через два года (в 1989 году) резолюцией ООН был учрежден Всемирный день народонаселения, который отмечают ежегодно 11 июля.

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