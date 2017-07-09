Казахстанцев возмутили платные пляжи и туалеты за 100 тенге на Боровом

В группе «Астана. Что? Где? Когда?» рассказали, что за доступ на пляж в Боровом с взрослых просят по 1000 тенге, а с детей — по 500. Такие расценки возмутили пользователей, передает NUR.KZ.

«Это жесть, ребята. Когда у нас все станет, как у людей. Говорят, все пляжи огородили и сделали вход платным», — сообщил пользователь, опубликовавший эти снимки.

На фотографиях видно, что за вход на пляж в Боровом с взрослых берут по 1000 тенге, а с детей — по 500. На другом снимке видно, что туалет здесь стоит 100 тенге.

Комментаторов возмутили такие расценки и вообще подобный бизнес.

«Все очень просто, не надо включать мозги, придумывать и разрабатывать новые технологии, внедрять в жизнь новые бизнес технологии — просто бери плату за вход», — негодовал один из пользователей.

«Боровое сейчас — это столица заборов, все перегорожено, никуда бесплатно не пройти, и это так страшно выглядит. В 2005—2007 годах такого не было, поселок деградирует в обратную сторону, бизнес становится там диким», — сокрушался другой.

Однако некоторые пользователи не нашли в плате за вход ничего предосудительного.

«Деньги берутся совсем не большие и, думаю ничего, страшного… Кто-то ведь убирается на пляже и в туалете, а эти люди не могут ведь делать это бесплатно!