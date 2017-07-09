Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
В Тюмени погибла девочка, мать которой отказывалась лечить ее от ВИЧ
В Москве умер художник Илья Глазунов
Россиян освободят от платы за установку счетчиков
Новые подробности в деле убившего 9 дачников в Тверской области
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии Фермер превратил поле в инсталляцию накануне саммита G20
СМИ: Подарок для Путина — такое в ЕС было только однажды
Песков —США о дипсобственности: Терпение на исходе
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Сеть обсуждает романтичное фото 37-летней Семенович и Воробьева
Длинные ноги и узкая талия: фото Топурии в постели
32-летняя модель весом 155 кг вышла замуж (фото)
Как 59-летняя Шэрон Стоун выглядит на пляже (фото)
Внучка Ротару покорила Париж естественной красотой - СМИ
Друг Леонтьева поведал о его особняке в США - СМИ
Собянин показал будущие квартиры жителей хрущевок
Как больше не слышать соседей за стеной
Фоторепортажи
8ДТП в Баварии
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
12:56 (мск), источник: Nur.kz

Казахстанцев возмутили платные пляжи и туалеты за 100 тенге на Боровом

За доступ на пляж в Боровом с взрослых просят по 1000 тенге, а с детей — по 500. Комментаторов возмутили такие расценки и вообще подобный бизнес.

В группе «Астана. Что? Где? Когда?» рассказали, что за доступ на пляж в Боровом с взрослых просят по 1000 тенге, а с детей — по 500. Такие расценки возмутили пользователей, передает NUR.KZ.

«Это жесть, ребята. Когда у нас все станет, как у людей. Говорят, все пляжи огородили и сделали вход платным», — сообщил пользователь, опубликовавший эти снимки.

На фотографиях видно, что за вход на пляж в Боровом с взрослых берут по 1000 тенге, а с детей — по 500. На другом снимке видно, что туалет здесь стоит 100 тенге.

Комментаторов возмутили такие расценки и вообще подобный бизнес.

«Все очень просто, не надо включать мозги, придумывать и разрабатывать новые технологии, внедрять в жизнь новые бизнес технологии — просто бери плату за вход», — негодовал один из пользователей.

«Боровое сейчас — это столица заборов, все перегорожено, никуда бесплатно не пройти, и это так страшно выглядит. В 2005—2007 годах такого не было, поселок деградирует в обратную сторону, бизнес становится там диким», — сокрушался другой.

Однако некоторые пользователи не нашли в плате за вход ничего предосудительного.

«Деньги берутся совсем не большие и, думаю ничего, страшного… Кто-то ведь убирается на пляже и в туалете, а эти люди не могут ведь делать это бесплатно!

Если бы мы умели отдыхать и вести себя культурно, убирать мусор за собой. Возможно тогда будет бесплатно! А так… — отметила одна из пользователей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Туристы о Казахстане: Здесь редко улыбаются и не зовут в гости (фото)
Умер Антон Носик
Умер художник Илья Глазунов
WP: за кибератакой на электростанции США стоят российские хакеры
Госсекретарь США Тиллерсон прибыл с визитом в Киев
Делегация России не стала голосовать по двум резолюциям ПА ОБСЕ
В Белом доме рассказали о результатах встречи Путина и Трампа
Белый дом ошибся в названиях постов лидеров Китая и Японии
Спорт
«Спартаку» вручили медали за победу в чемпионате России Во время церемонии награждения главный тренер красно-белых Массимо Каррера демонстративно убрал медаль в карман
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В России дешевеет вторичное жилье
В Москве упали цены на новостройки
Собянин показал, в какие квартиры переедут жители хрущевок
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь