В самарской кирхе состоится органный концерт «Музыкальные перекрестки»

В программе концерта прозвучат произведения И. С. Баха, Ф. Мендельсона, Ф. Листа, Л. Лефебюра-Вели, Д. Бедара.

Органистка Татьяна Рябова много выступает с сольными концертами в российских городах, а также в Германии, Швейцарии и Люксембурге. Она широко востребована и в качестве камерного исполнителя, выступая в дуэтах с ведущими солистами России, такими, как солист Большого театра России Николай Попов (флейта), директор Дома Музыки г. Санкт-Петербурга Сергей Ролдугин (виолончель), органистка Екатерина Кофанова (Берн, Швейцария) и мн. др.

Татьяна Рябова с отличием окончила Нижегородскую государственную консерваторию им. М. И. Глинки, а также аспирантуру Высшей школы церковной музыки г. Гейдельберга. Сейчас преподает орган в Кировском областном колледже музыкального искусства им. И. В. Казенина, с 2010 г. выступает как приглашенная солистка Концертного зала органной и камерной музыки г. Кирова. До 2010 г. работала органисткой в Германии (г. Гейдельберг).

Татьяна Рябова — лауреат IV Международного органного конкурса юных органистов в Граце (Австрия, 2005) и полуфиналистка 58 Международного органного конкурса — фестиваля «Пражская весна» (г. Прага, Чехия, 2006).

Анна Карпова — музыковед, преподаватель и органистка Евангелическо-лютеранской церкви Святого Георга г. Самары, а также бессменная ведущая органных концертов, проводимых в данной церкви. Анна Карпова — выпускница Нижегородской консерватории по специальностям музыковедение, принимала участие в мастер-классах Й. Труммера, Л. Ломанна, B. Церера. В 2005 году прошла стажировку в Высшей школе церковной музыки земли Вюртемберг (г. Тюбинген) по направлению «Органная импровизация» под рук. проф. Г. Трефца.

Помимо литургической практики регулярно выступает с концертными программами, в которых представлен как «классический» органный репертуар, так и сочинения современных композиторов. Значительное место занимают также выступления в составе камерных ансамблей: со скрипкой (Светлана Зверева), флейтой (Анна Лазанчина), голосом (Юлия Маркова), а также в органном дуэте (Татьяна Рябова).

Информация и бронирование билетов по телефонам: (846) 332 15 66, 8 905 301 00 92, 8 960 833 35 34.

Вход: 300 руб. и 200 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам).