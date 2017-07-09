«Астероид смерти» приближается к Земле

Источник: Publika.md

Астероид МС4 пролетит на расстоянии 2,92 миллиона километров от Земли уже 11 июля.

«При падении на Землю он способен уничтожить жизнь на планете. Его обнаружили совсем недавно», — рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.