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15:48 (мск), источник: Publika.md

«Астероид смерти» приближается к Земле

Гигантский метеорит диаметром 260 метров, входящий в группу околоземных астероидов «Аполлон», стремительно приближается к нашей планете. Об этом сообщили уральские ученые, передает РГ.

Источник: Publika.md

Астероид МС4 пролетит на расстоянии 2,92 миллиона километров от Земли уже 11 июля.

«При падении на Землю он способен уничтожить жизнь на планете. Его обнаружили совсем недавно», — рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Однако специалист отметил, что на данный момент небесное тело не представляет опасности, сообщает РЕН ТВ.

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