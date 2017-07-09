«Астероид смерти» приближается к Земле
Гигантский метеорит диаметром 260 метров, входящий в группу околоземных астероидов «Аполлон», стремительно приближается к нашей планете. Об этом сообщили уральские ученые, передает РГ.
Гигантский метеорит диаметром 260 метров, входящий в группу околоземных астероидов «Аполлон», стремительно приближается к нашей планете. Об этом сообщили уральские ученые, передает РГ.
Астероид МС4 пролетит на расстоянии 2,92 миллиона километров от Земли уже 11 июля.
«При падении на Землю он способен уничтожить жизнь на планете. Его обнаружили совсем недавно», — рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.
Однако специалист отметил, что на данный момент небесное тело не представляет опасности, сообщает РЕН ТВ.