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13:56 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже на ближайшей неделе на протяжении трех дней будут идти дожди

В понедельник, 10 июля 2017 года, в Воронеже ночью будет около 14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 22 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду.

Во вторник, 11 июля 2017 года, в столице Черноземья в ночное время прогнозируют 15 градусов тепла. Днем обещают 25 градусов со знаком плюс. Судя по прогнозу, это будет последний день на ближайшей рабочей неделе, когда не будет дождей.

Со среды по пятницу в Воронеже круглые сутки синоптики прогнозируют небольшие дожди. В среду, 12 июля 2017 года, в нашем городе будет около 15 градусов. Днем потеплеет до 23-х.
В четверг, 13 июля 2017 года, в столице Черноземья синоптики обещают около 16 градусов. В дневное время в городе воздух прогреется до 24 градусов.

Наконец, в пятницу, 14 июля 2017 года, в Воронеже станет ночью немного теплее — 17 градусов. Днем синоптики прогнозируют 24 градуса.

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