«Бал юбиляров» пройдет в Нижегородской области 10 июля

Согласно информации, 10 июля в Нижегородском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике — усадьбе Рукавишниковых состоится традиционный ежегодный «Бал юбиляров», проводимый 5-й год подряд в рамках празднования Дня семьи, любви и верности.

Планируется, что в мероприятии примет участие губернатор области Валерий Шанцев, который поздравит супружеские пары, прожившие в браке не одно десятилетие, и вручит им медали «За любовь и верность» — общественную награду, утверждённую Организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в РФ.

«Участниками праздника станет 21 супружеская пара из разных уголков Нижегородской области, прожившие вместе от 25 до 66 лет! По традиции юбиляры оставят свои подписи в почетной книге юбиляров, тем самым вписав истории своих семей в историю Нижегородского края», — отметила руководитель ГУ ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова. — Особенно символично, что 5-тый бал юбиляров пройдет в год 100-летия органов ЗАГС России.

СПРАВКА

По данным главного управления ЗАГС Нижегородской области, в июне текущего года в области было зарегистрировано 2 409 браков. С начала года количество браков составило 8 539, что на 123 брака больше, чем за 1 полугодие 2016 года.