Источник: "РИА Новости" Украина

Как стало известно, причиной этому стало то, что в течение 9—10 июля в Киеве будут находиться члены иностранных делегаций.

В связи с этим около 500 полицейских и бойцов Национальной гвардии Украины обеспечивают публичную безопасность и порядок в центральной части города.

Сотрудники столичной полиции патрулируют территорию и прилагают максимум усилий, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций и правонарушений.

Нести службу в усиленном режиме правоохранители будут до завершения всех запланированных мероприятий. В центре Киева усилены меры безопасности.