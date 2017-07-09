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15:56 (мск), источник: БЕЛТА

Купание ограничено в 16 зонах отдыха, в одной запрещено

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санитарно-эпидемиологическая служба ограничила купание в 16 зонах отдыха у воды и в одной — запретила (в р. Случь в районе 11-го городка по ул. Социалистической в Слуцке). Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Источник: БЕЛТА

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 30 июня по 6 июля провели обследования 383 зон рекреации. На 47 из них установлены нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов по оборудованию и содержанию общественных туалетов, стоянок автотранспорта, кабинок для переодевания, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов и др. По результатам оценки зон рекреации выдано 39 рекомендаций об устранении выявленных недостатков, направлено 30 писем в местные исполнительные органы, 24 — в ведомства.

Проведены лабораторные исследования 866 проб воды. Как показал анализ, 51 проба не соответствовала гигиеническим нормативам, в том числе 31 — по микробиологическим показателям, 20 — по санитарно-химическим.

Ограничено купание детей на 6 зонах рекреации. В этот список внесены зона отдыха на водохранилище р. Рогачевка в Толочине, пляжи «Новобелицкий» и «Роповский» в Гомеле, пляж на р. Днепр в Могилеве; места купания на р. Уздянка по ул. Интернациональной в Узде и на Лошанском водохранилище в д. Кривели Узденского района. Ограничено купание детей и взрослых на 10 зонах рекреации. Это рекреационная зона на левобережье р. Припять от автомобильного моста до русла р. Мерлявицы в Мозыре; пляж «Каскад-1» в Гомеле; городской пляж в Наровле; центральный пляж в Гродно; водохранилище «Рудня» ОДО «Универсалсервис» Слуцкого района; места купания на р. Неман по ул. Школьной в агрогородке Могильно, на р. Усса по ул. Школьной в агрогородке Семеновичи Узденского района, на водоеме по ул. Неманской в Узде; пляжи на р. Днепр д. Полыковичи и на Вильчицком водохранилище в Могилевском районе.

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